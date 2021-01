Doberschütz: Was Bürgermeister Roland Märtz plant

Doberschütz

Der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) macht keinen Hehl daraus: Die sechste Wahlperiode ist seine letzte. Wie seine Bilanz ausfällt und was er für die verbleibenden drei Jahre erwartet, erklärt er im LVZ-Interview.

Bei der Wahl 2017 ging es Ihnen auch darum, das Begonnene zu Ende bringen zu dürfen. Wie sieht es nach der Halbzeit in Ihrer letzten Legislaturperiode aus?

Roland Märtz Quelle: Wolfgang Sens

Konkret ging es mir da ja vor allem um die Infrastruktur in Mölbitz und Battaune. Mölbitz haben wir geschafft. Dort gibt es jetzt ein Dorfgemeinschaftshaus, aber auch neue Versorgungsleitungen und Straßen. An Battaune sind wir dran, auch wenn die Arbeiten an Straße und Fußwegen nun erst 2021 erfolgen. Krankheitsbedingt gab es leider auch Verzögerungen bei den umfangreichen Arbeiten an der Kita Battaune. Diese sollen nun aber im April begonnen werden.

Auch in den anderen Orten haben wir im vergangenen Jahr einiges erreicht. So wird der Eigenheimstandort Krautgärten in Doberschütz in den nächsten Tagen erschlossen sein, in Mörtitz wurde der Sanitärtrakt für die Tischtennishalle fertig, zudem gibt es hier nun eine Straßenentwässerung, und in Wöllnau wurde eine Perspektive für die Gaststätte gefunden …

Sie haben dem in der vorigen Fragestellung enthaltenen Satzteil „Ihre letzte Legislaturperiode“ nicht widersprochen?

Ja, das ist definitiv meine letzte.

Wie unterscheidet sich eigentlich der Job des Bürgermeisters im Jahr 1990 von dem in den Jahren 2020/2021?

Das mit dem Gestalten war damals definitiv einfacher. Mehr Fördermittel standen weniger zu beachtende Gesetze und Regelungen gegenüber. Wir haben damals kräftig aufs Gaspedal getreten und dabei auch Geschwindigkeiten erreicht, die fast nicht beherrschbar waren. Heute werden einem dagegen viele bürokratische Knüppel zwischen die Beine geworfen, die man damals noch nicht mal dem Namen nach kannte.

Zur Person Roland Märtz ( CDU, 61) hat sechs erfolgreiche Wahlen und damit bereits 30 Jahre Bürgermeistertätigkeit hinter sich. Sie begann für den gelernten Kraftfahrzeugschlosser 1990 in Wöllnau, wo er bis heute mit seiner Frau Isabel und Sohn André lebt. Seit 1996 ist er der Bürgermeister der sechs zu Doberschütz zusammengeschlossenen Dörfer.

Wie sehen Sie da Ihre verbleibenden drei Jahre?

Sie werden auf jeden Fall nicht einfach. 2021 werden die Finanzämter wegen Corona wohl die ersten Bescheide mit geringeren Einkommens-, Gewerbe- und Umsatzsteuerzahlungen verschicken. Auf die Gemeinde schlägt das dann aber erst 2022/2023 durch. Hinzu kommt für uns die Ungewissheit, ob der Freistaat, der uns bisher von einer Leader-Region der zweiten Stufe mit eigenen Mitteln auf die fördertechnisch günstigere Eins hochgestuft hat, das auch in der 2022 beginnenden Leader-Förderperiode macht oder auch machen kann.

Also schon lieber mal 2021 auf die Bremse treten?

Wir bleiben grundoptimistisch. Doch gerade für Doberschütz geht es unabhängig von der speziellen Situation in den kommenden Jahren vor allem darum, das Geschaffene zu erhalten. Wir werden zwar die Planung für das dörfliche Gebäude in Mörtitz, das durch Aufstockung zu einem Dorfgemeinschaftshaus aufgewertet werden soll, anschieben. Doch wir müssen eben auch Geld in die Fassade des bereits 1992 sanierten Vereinsgebäudes in Wöllnau investieren. Mehr ist 2021, neben den eingangs erwähnten Battauner Vorhaben, dann aber auch nicht drin.

Was haben Sie sich da zu Silvester gewünscht?

Dass wir alle zusammen Corona bis zum Frühjahr in den Griff bekommen, damit wir das, was das Leben so lebenswert macht, zurückbekommen. Was in diesem Zusammenhang insbesondere in den Kitas und in der Schule sowie von meinen Mitarbeitern in der Verwaltung geleistet wurde – davor ziehe ich meinen Hut. Persönlich hoffe ich, dass ich im Sommer zur Eröffnung „meiner“ Schule nach Indien fliegen kann. Dass ich zum 60. Geburtstag so viel Zuspruch mit der Schulidee erntete, dass davon nun eine ganze Schule gebaut werden kann, darüber freue ich mich noch immer.

Von Ilka Fischer