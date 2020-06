Doberschütz erschließt weitere Bauflächen

Doberschütz

In der Sprottaer Bucht, in der die Gemeinde Doberschütz in Blickweite der Eilenburger Kiesgrube in den vergangenen Monaten sieben Baugrundstücke verkauft hat – ein achtes ist beim Alteigentümer geblieben – wachsen die ersten Häuser in die Höhe. Die durchschnittlich 650 Quadratmeter großen Grundstücke waren für den für Doberschütz sehr hohen Preis von 120 Euro je Quadratmeter veräußert worden. Einen großen Gewinn hat die Gemeinde, wenn man von dem damit möglichen Zuwachs bei der Einwohnerzahl mal absieht, dabei nicht gemacht. Denn die Erschließung fiel mit der Zeit der explodierenden Baupreise zusammen, so dass sie mit dem Verkauf vor allem die eine halbe Million Euro teure Erschließung refinanziert bekam.

Krautgärten werden nun ab Herbst erschlossen

Etwas länger als gedacht dauert es beim Eigenheimstandort Krautgärten in Doberschütz. Hier hatte die Gemeinde bereits im Herbst 2018 von einer Erbengemeinschaft rund 7500 Quadratmeter zum Preis von 25 Euro je Quadratmeter erworben. Diese hatte zuvor davon Abstand genommen, die Flächen gemeinsam mit der Gemeinde zu entwickeln. Nun läuft die Erschließung der insgesamt 13 Eigenheimgrundstücke allein in Regie der Gemeinde, wobei diese die Arbeiten gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband Mittlere Mulde sowie dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen koordiniert. „Die Genehmigungen sind jetzt alle da“, erklärt Bürgermeister Roland Märtz ( CDU). Im Juli /August könne damit ausgeschrieben werden, so dass voraussichtlich im September mit der wohl ebenfalls knapp einer halben Million Euro teuren Erschließung begonnen werden kann.

Von Ilka Fischer