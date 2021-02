Doberschütz

Das 4000 Einwohner zählende Doberschütz setzt weiterhin auf den Zuzug von Eigenheimbauern. Voraussichtlich im April, so informierte Bürgermeister Roland Märtz (CDU), wird Doberschütz nun die 13 Eigenheimstandorte in den Krautgärten vermarkten können. Doch die Gemeinde, die zuletzt erst die sieben Grundstücke an der Sprottaer Bucht für 120 Euro je Quadratmeter innerhalb einer Woche verkaufen konnte und in diesem Jahr zudem den Eigenheimstandort Windmühlenbreite in Mörtitz erschließen will, nimmt bereits einen weiteren Wohnstandort ins Visier.

Neuer Standort ist in Sprotta-Siedlung

Konkret geht es um 23 potenzielle Eigenheimgrundstücke im Ortsteil Sprotta-Siedlung. Bei der derzeitigen Ackerfläche an der Paschwitzer Landstraße, die schon kurz nach der Wende im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen worden ist, hat ein Leipziger Investor mit der Erbengemeinschaft eine entsprechende Übereinkunft erzielt. Der Investor will nun die Fläche auf eigene Kosten erschließen und vermarkten. Die Gemeinderäte stimmten bei ihrer Sitzung am Donnerstag in Battaune mit der Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes „Paschwitzer Landstraße“ dem Vorhaben prinzipiell und einstimmig zu.

Auch die Kindertagesstätte im Blick haben

Gemeinderätin Maria Schmieder, die selbst in Sprotta-Siedlung wohnt, monierte aber dennoch, dass dieser Beschluss nicht vorab im Ortschaftsrat behandelt worden sei. Bürgermeister Roland Märtz, der diese Kritik annahm, verwies darauf, dass die inhaltliche Diskussion erst nach dem Aufstellungsbeschluss beginne.

Maria Schmieder, wie später auch Ortsvorsteher Falko Linke, wies aber dennoch schon im Gemeinderat auf die Notwendigkeit hin, dass sich mit dem weiteren Bevölkerungszuwachs in dem Ortsteil, der mit über 800 Einwohnern schon jetzt der zweitgrößte nach Doberschütz ist, unbedingt auch etwas in Sachen Kindertagesstätte beziehungsweise Multifunktionsgebäude tun müsse.

Von Ilka Fischer