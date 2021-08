Doberschütz

Da der Spielplatz in der neuen Wohnsiedlung auf der Roten Jahne nach Einwänden von Bürgern nun an anderer Stelle gebaut wird, muss der Bebauungsplan noch mal in die erneute Offenlage. „Damit“, so Bürgermeister Roland Märtz (CDU) „hat der private Investor, der hier zwölf Eigenheimplätze erschließt, erst im Dezember endgültiges Baurecht.“ Er könne aber, weil eine gewisse Baureife da sei, auch schon früher loslegen.

Gemeinde investiert ihren Erlös in Mörtitz

Der Run auf Eigenheime ist in der Gemeinde Doberschütz jedenfalls ungebrochen. Zuletzt hatte die Gemeinde die 13 Parzellen in den Krautgärten ohne Probleme verkaufen können. Mit dem Verkaufserlös kann sie nun die Erschließung des Standortes Windmühlenbreite in Mörtitz finanzieren. Der Platz reicht hier für acht Grundstücke, wobei eins davon aber für das neue Feuerwehrdepot reserviert wird. Die Erschließung wird derzeit geplant. Sie soll im Dezember ausgeschrieben und dann zügig im Jahr 2022 erfolgen. Ab Ende 2022 möchte die Gemeinde dann die Grundstücke verkaufen.

Sprotta-Siedlung: Vorstellung der Pläne am 8. September

Gleich um 23 potenzielle Eigenheimstandorte geht es zudem in der Paschwitzer Landstraße im Ortsteil Sprotta-Siedlung. Die derzeitige Ackerfläche, die schon kurz nach der Wende im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen worden ist, will ein Leipziger Investor auf eigene Kosten erschließen und vermarkten. Der Gemeinderat hatte bereits in seiner Februarsitzung der Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes zugestimmt. Laut Aussage des Ortsvorstehers Falko Linke wird der Investor seine Pläne im nächsten Ortschaftsrat am 8. September vorstellen.

Von Ilka Fischer