Doberschütz hat jetzt alle Kitas geöffnet

In Doberschütz befinden sich derzeit rund 75 Kinder in der Notbetreuung. Damit sei, so resümiert Bürgermeister Roland Märtz ( CDU), derzeit ein Viertel der Kapazität genutzt.

Seit Montag hat die Gemeinde, die die Notbetreuung in der Doberschützer Einrichtung seit Mitte März zentralisiert hatte, wieder alle fünf Kitas geöffnet. Wie alle anderen Kommunen wartet man auch in Doberschütz in diesen Tagen aber gespannt auf die nächsten Entscheidungen des Freistaates in Sachen Kinderbetreuung.

Pause für Sanierungen genutzt

Die vergangenen Wochen wurden in der Gemeinde übrigens genutzt, um ohnehin geplante Sanierungsarbeiten an den Kindereinrichtungen auszuführen. Bei den Siedlerzwergen in Sprotta-Siedlung konnte in den vergangenen Wochen für knapp 14 000 Euro der Küchentrakt auf Vordermann gebracht werden.

In Battaune wurden zwei kleine Schlafräume zu einem größeren Gruppenraum umgebaut. Dafür hat die Gemeinde rund 10 000 Euro ausgegeben. Gute Nachrichten gibt es zudem in Sachen Fluchttreppe. Für das 125 000 Euro teure Projekt, das einem besseren Brandschutz dient, hat die Gemeinde inzwischen Fördermittel in Aussicht. „Wir hoffen daher, dass wir noch Ende dieses Jahres beginnen können“, so Roland Märtz. Fertig wird das Projekt aber dennoch frühestens im Herbst 2021.

