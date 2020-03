Doberschütz profitiert von Leipzig-Werbung

Doberschütz

Tourismus muss über die Dorfgrenze hinaus gedacht werden. Davon ist Sandra Brandt, Abteilungsleiterin Region bei der Leipziger Tourismus- und Marketing GmbH (LTM), überzeugt. Doberschütz wird über seine Mitgliedschaft im Tourismusverein Sächsisches Heideland auch von der LTM mit betreut. Eine Partnerschaft, von der alle profitieren, so das Credo von Sandra Brandt bei ihrem kürzlichen Vortrag vor den Gemeinderäten.

Doberschütz als Reiseziel sucht keiner im Internet

Tourismus spiele sich im Umkreis von 80 Kilometern ab. Doberschütz ist so gesehen ganz nah an der Boomstadt Leipzig dran. Für die Tourismusexpertin steht fest: „ Doberschütz als Reiseziel sucht kein Fremder im Internet. Wir müssen vor allem die Bekanntheit der Region stärken, Leipzig als Reiselandschaft präsentieren, schöne Bilder im Kopf platzieren.“ Das koste viel Geld und gehe nur im Verbund. Da jeder Mitglieds-Euro auch mehr Förder-Euro bedeute, könne nun das Reiseland Leipzig demnächst zum Beispiel auch pünktlich zur Bundesgartenschau in Erfurt auf den dortigen Straßenbahnen Aufmerksamkeit erregen. Doch Doberschütz, das wie alle anderen für seine Mitgliedschaft einen Euro pro Jahr und Einwohner zahlt, profitiert nicht nur davon, dass Radfreunde, die das Leipziger Umland erkunden, in Doberschütz die Ruhe suchen könnten oder dass es im Ausflugsplaner berücksichtigt wird.

Gemeinde profitiert konkret bei zwei Projekten

Sondern die Gemeinde profitiert auch ganz konkret: So läuft derzeit über den Verbund nicht nur das große Beschilderungsprojekt in der gesamten Dübener Heide. Doberschütz hat über den Verbund auch statt einer 80-prozentigen eine 90-prozentige Förderung für den geplanten Radwegebau vom Abzweig Freizeit- und Erholungszentrum Eilenburg bis Sprotta in Aussicht. Zehn Prozentpunkte, mit denen sich die Mitgliedschaft für Doberschütz auch in barer Münze und ganz konkret bezahlt macht. Wann dieser Radweg gebaut wird, das hängt laut Aussage von Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) übrigens davon ab, wann die Straßenentwässerung, die auf dem angrenzenden Eilenburger Teilstück derzeit noch fehlt und an die dann „angekoppelt“ werden soll, gebaut wird.

https://www.leipzig.travel/de

https://www.leipzig.travel/de/region

Von Ilka Fischer