Doberschütz

Wer dieser Tage den Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) gemächlich tretend auf dem Fahrrad sieht, muss sich nicht wundern. Märtz strampelt für einen guten Zweck. Innerhalb einer Woche muss er mit dem von Envia M bereitgestellten E-Bike 100 Kilometer schaffen, dann sind der Gemeinde 400 Euro für ein Vereinsprojekt sicher. Konstanze Lange von der Envia M übergab jetzt das Bike an den Orts-Chef und wünschte ihm gutes Gelingen. Deadline für Märtz ist der 7. September, wenn Doberschütz von 13 bis 19 Uhr anlässlich des Stoppelfestes nach der Premiere und dem 9. Platz im letzten Jahr erneut am Städtewettbewerb von Envia M teilnimmt. Die Heide-Gemeinde ist neben dem Vorjahressieger einer der zwei nordsächsischen Teilnehmer, die neben weiteren 23 Kommunen für die gute Sache radeln gute Sache radeln.

Doberschützer Vereine rufen zum Mitradeln ein

Zu den Organisatoren gehören auch die beiden Vereine SV „Frisch-Auf“ Doberschütz-Mockrehna und Heimatverein Goldberg. Und die rufen nun zur Teilnahme auf: „Die Aktion erfordert eine große Anzahl von Engagierten, sei es als aktiver Radler, oder als Unterstützer und Anhänger vor der großen Eventbühne auf dem Festplatz im Sportpark Frisch-Auf.

Zwei Projekte stehen zur Auswahl

Geradelt werden kann in Doberschütz für zwei Projekte: Zum einen für eine Beregnungsanlage Kleinfeld für den Sportpark Frisch-Auf oder eine Brunnenanlage für die Feuerwehr-Trainingsbahn am Wildenhainer Weg. Jeder, der geradelt ist, kann für eines der beiden Projekte abstimmen. „Kommen Sie zu unserem sportlichen Vergleich und nehmen sie sich fünf oder zehn Minuten Zeit – auch für ihre Gesundheit. Lassen sie uns als Vertreter aus Nordsachsen, den anderen Städten zeigen wie hier geradelt werden kann“, heißt es in dem Aufruf.

Stoppelfest startet am Donnerstag

Das Stoppelfest startet am Donnerstag um 19 Uhr mit dem Skatturnier am Morellensee. Freitag geht es ab 18.30 Uhr mit dem Gottesdienst weiter. 19.30 Uhr startet am Stellplatz Zickert der Fackelumzug mit dem Spielmannszug Audenhain, es folgen: 20 Uhr Miniplaybackshow und Familien-Disco mit DJ Oli, 21.45 Uhr Feuerwerk für Kids, 22 Uhr Liveband „Rokkers“ und Disco Total. Sonnabend: 15 bis 17 Uhr buntes Familienprogramm, 20 Uhr Abendprogramm mit Freibieranstich, Tanzparty für alle Generationen. Sonntag 10 Uhr: Tauziehen, 10.30 Uhr Die Akkordeon Asse, ab 11.30 Uhr Country-Brunch mit Linedancern.

Kontakt: detlef.figna@svfrischauf.de, Tel.Nr.: 01511 6468257

Von Kathrin Kabelitz