Doberschütz schafft weiteres Bauland

Doberschütz

Die Gemeinde Doberschütz möchte aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage weiteres Bauland ausweisen. Im jüngsten Gemeinderat wurde deshalb beschlossen, für zwei weitere Wohnbaugebiete Bebauungspläne aufzustellen.

Acht Bauplätze in Nähe der Kiesgrube

Dabei geht es zum einen um ein zweites Gebiet Zum See in Sprotta-Siedlung. Auf einer ersten überplanten Fläche, die noch etwas näher zur Eilenburger Kiesgrube liegt, besteht inzwischen Baurecht für sieben Grundstücke. Auf der nun zu überplanenden 6600 Quadratmeter großen Fläche geht es um Baurecht für bis zu acht weitere Wohnhäuser. Das neue Plangebiet, das an bestehende Wohnbebauung entlang der Straße „Zum See“ anschließt, soll über eine Stichstraße von dieser erschlossen werden. Gegen die Pläne eines privaten Investors, der alle Kosten des Verfahrens trägt, gab es von den Gemeinderäten keinen Einwand.

Drei Bauplätze in Paschwitz

Das galt auch im zweiten Fall. Hier will ein privater Eigentümer in Paschwitz am westlichen Ortsrand Baurecht für maximal drei Eigenheime schaffen. Für die Grundstücke soll die vorhandene Erschließung am Kastanienweg genutzt werden.

In der jüngeren Vergangenheit hatte die Gemeine Doberschütz bereits unter anderem für vier Grundstücke am Wiesenweg in Battaune und für acht Grundstücke an der Sprottaer Bucht Baurecht geschaffen. In Planung befinden sich zudem die Krautgarten in Doberschütz mit zwölf Bauplätzen und die Windmühlenbreite in Mörtitz, wo rund 8000 Quadratmeter parzelliert werden sollen.

