Doberschütz stehen schwierige Zeiten bevor

Doberschütz

2020 läuft in der Gemeinde Doberschütz haushaltstechnisch noch weitgehend ruhig ab. Doch dieser Aussage von Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) bei der Haushaltsdebatte der Gemeinderäte am Donnerstag, die wegen der Corona-Anforderungen im Wöllnauer Saal tagten, folgt ein großes „Aber“.

Schwere Zeiten beginnen 2021

Denn für die Jahre 2021, 2022 und 2023, so prognostizierte der Bürgermeister, stünden der Gemeinde ähnlich schwere Jahre bevor wie es sie nach dem großen kommunalen Steuereinbruch von 2006 bis 2008 schon einmal gab. Auch den zu erwartenden Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen, die die Kommune in diesem Jahr übrigens mit 790 000 Euro kalkuliert, werde man wohl erst im nächsten Jahr so richtig spüren.

Durststrecke bei Investitionen

Auf jeden Fall wird Doberschütz in Sachen Fördermittel und damit in Sachen Investitionen ab nächstem Jahr eine Durststrecke haben. Was der Freistaat da in Zukunft an Programmen streicht oder nicht, ist für die Gemeinde dabei gar nicht so relevant, da Doberschütz als Leadergebiet von der großzügigeren europäischen Förderung profitiert. Roland Märtz: „Allerdings endet die bisherige Leader-Förderperiode in diesem Jahr.“ Die neue Leaderphase beginne zwar am 1. Januar 2022. „Doch vor 2023“, so seine auf Erfahrungen basierende Vermutung, „wird damit wohl kaum etwas passieren.“

Baugrundstücke werden trotzdem erschlossen

2020 bleibt es aber bei den Vorhaben, die Kämmerer Rainer Klewe bereits in dem auf der Februar-Sitzung vorgestellten und insgesamt 6,3 Millionen Euro umfassenden Etat eingearbeitet hatte. Neben der Erschließung der 13 Baugrundstücke im Doberschützer Baugebiet Krautgärten wird der Sanitärtrakt an der Tischtennishalle Mörtitz fertig gestellt. Zudem können die Gehwege in Battaune ab September gebaut werden. Außerdem steht 2020/2021 die Straßenentwässerung Mörtitz im Etat. Der Bau von Löschwasserbrunnen und -teich auf der Roten Jahne ist bereits erfolgt. Der Haushaltsplan wurde mit einer Gegenstimme beschlossen.

Von Ilka Fischer