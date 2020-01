Doberschützer Bürgermeister blickt auf 2019 zurück

Doberschütz

2019 gehört bereits der Geschichte an, am 5. Januar gilt das dann auch für das 60. Lebensjahr von Roland Märtz. Der Doberschützer Bürgermeister mit CDU-Mandat blickt einerseits erfreut auf Fortschritte an der Tischtennishalle in Mörtitz und am Dorfgemeinschaftshaus Wöllnau zurück, doch andererseits ärgert er sich über den stotternden Gemeindemotor in Sachen Breitbandausbau und Straßenausbaubeiträge.

Welche Note bekommt das Jahr 2019 von Ihnen?

Eine Zwei minus. Fangen wir positiv an: Erst vor wenigen Tagen konnten wir sowohl den Parkplatz an der B 87 in Doberschütz als auch den Dorfplatz in Paschwitz fertig stellen. Der Sanitärtrakt an der Tischtennishalle wird im März 2020 übergeben und in Wöllnau nähert sich der Umbau von Küchentrakt und Eingang des Dorfgemeinschaftshauses dem Ende. Nicht so glücklich bin ich über die Debatte zur Straßenausbau-Beitragssatzung. Die Baukosten werden laut Satzung mit Fertigstellung der Verkehrsanlagen fällig. Da in der gesamten Gemeinde nur noch fünf Straßen nicht gebaut sind, würden nur ganz wenige von einer jetzigen Abschaffung profitieren. Aus meiner Sicht macht es daher Sinn, die Satzung erst nach den Bau dieser Straßen und dann für alle abzuschaffen. Denn ohne Unfrieden zu stiften gebe es sonst nur die Option, die Satzung für alle rückwirkend außer Kraft zu setzen. Das ist weder finanziell und vermutlich auch juristisch nicht machbar.

Einige Straßenbaumaßnahmen wurden aber unabhängig davon verschoben?

Ja, das betrifft Battaune. Die Sprottaer Straße sowie die Fußwege in der Battauner Hauptstraße und im Wiesenweg konnten wir aus ganz verschiedenen Gründen nicht bauen. Die haben wir aber nun 2020 auf dem Schirm. Verzögerungen gibt es übrigens auch beim Umbau der Bushaltestellen in Battaune, Sprotta, Paschwitz und Wöllnau. Hier lag es an den fehlenden Fördermitteln. Die wollen wir nun ebenfalls 2020 bauen, zumal wir für den Busstopp an der Kita Sprotta nun doch noch eine machbare Lösung gefunden haben.

Nachholebedarf in puncto Breitbandausbau

Auch beim Breitbandausbau war einiges angekündigt …

Richtig. Das hat nicht geklappt. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser steht auch prinzipiell weiter bereit. Wir brauchen in Sprotta-Siedlung, Sprotta und Doberschütz aber Multiplikatoren vor Ort, die sich für das Projekt engagieren. Da suchen wir noch. Gibt es keine, wird der schnelle Internetanschluss für alle weiter Zukunftsmusik bleiben. Denn von dem derzeitigen Landkreisprojekt profitieren nur rund 30 Grundstücke. Insbesondere Haushalte, die am Ende des Stranges die durchschnittlich 50 Mbit bei Weitem nicht erreichen, müssen dann darauf hoffen, dass sich der Bund ab 2021 auch für diese Haushalte endlich mal aus dem Fenster lehnt.

Elternbeiträge bleiben stabil

Wo steht Doberschütz in Sachen Kinderbetreuung?

Unsere 300 Plätze an den fünf Standorten sind derzeit zu 100 Prozent ausgelastet. Das trägt mit dazu bei, dass wir die Elternbeiträge 2020 nicht erhöhen müssen. Die Entscheidung des Freistaates, den Kommunen frei zu stellen, die Mindestbeteiligung der Eltern auf 15 Prozent der Kosten zu senken, empfinde ich als Klatsche. Denn Dresden hat leider vergessen, den daraus resultierenden Differenzbetrag an die Kommunen zu überweisen. Wir sind aber stolz, dass alle Betreuungswünsche von Doberschützern erfüllt werden können. 2020 hoffen wir auf Fördermittel für den zweiten Rettungsweg in Battaune, was eine leichte Kapazitätserweiterung ermöglichen würde. Denn Doberschütz hat seine Einwohnerzahl jenseits der 4000 stabilisiert. Es gibt wieder mehr Kinder. In der Grundschule werden wir 2020 sogar noch einmal zweizügig einschulen, die räumlichen Voraussetzungen dafür gibt es.

Was bleibt sonst 2020?

Neben den schon erwähnten Vorhaben an den Straßen und an der Kita in Battaune wird in Wöllnauer Eigeninitiative das Vereinszimmer im Dorfgemeinschaftshaus umgestaltet. Außerdem wollen wir das Ertüchtigen des Feuerwehrgerätehauses in Mörtitz zumindest anschieben. Hier soll ein neuer Vereinsraum entstehen, so dass der bisherige Raum zum Umkleiden genutzt werden könnte. Das Projekt haben wir als Wettbewerbsbeitrag eingereicht. Ob wir ein Preisgeld bekommen, bleibt abzuwarten.

Von Ilka Fischer