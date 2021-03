Doberschützer Haushalt hat Loch von einer halben Million Euro

Doberschütz

Obwohl der Doberschützer Haushalt erst bei der Sitzung am 29. April beschlossen werden soll, stellte Kämmerer Rainer Klewe jetzt schon mal bei der ersten Lesung klar: „Wir fahren auf der Radnabe.“ Das hat auch mit dem Finanz-Lockdown in Höhe von einer halben Million Euro zu tun. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verhängten Lockdown zeichnet sich ab, dass es im Haushaltsjahr 2021 zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommenssteuer und bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 350 000 Euro kommen wird. Dem gegenüber stehen in diesem Jahr Mehraufwendungen bei der Kreisumlage, dem Winterdienst und beim Personal in Höhe von insgesamt 160 000 Euro.

Deckungslücke 2021 lässt sich nicht einsparen

Der rund 6,4 Millionen Euro umfassende Etat-Entwurf weist derzeit eine Deckungslücke von einer halben Million Euro aus. Rainer Klewe stellte fest, dass sich dieses Defizit trotz aller Bemühungen nicht nur durch Einsparungen und konsequente Ausschöpfung der Einnahmequellen kompensieren lässt. Der finanzielle Spielraum der Gemeinde zur Aufgabenerfüllung des übertragenen und eigenen Wirkungskreises ist sehr angespannt. Es müsse zukünftig noch konsequenter bei allen Maßnahmen zwischen notwendigen und wünschenswerten unterschieden werden.

Fest steht jedoch, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren ohne neue Kredite auskommen muss. Auch schon so werde Doberschütz zum Stichtag 31. Dezember 2021 noch 1,3 Millionen Euro Schulden haben, denen dann voraussichtlich nur noch 560 000 Euro an liquiden Mitteln gegenüberstehen.

Notwendiges wird zum Notwendigsten

Die Konsequenz: Doberschütz muss auch bei den Pflichtaufgaben vom Notwendigen auf das Notwendigste runterschrauben. Rainer Klewe machte das am Beispiel der Kindertagesstätten deutlich: „Wir kriegen die 25 000 Euro teure Badsanierung in der Kita Sprotta in diesem Jahr einfach nicht hin.“

Denn neben der Brandschutzertüchtigung samt Folgemaßnahmen in der Kita Battaune, deren Kosten auf 275 000 Euro explodiert sind, und den 18 000 Euro, die im Kampf gegen die aufsteigende Feuchtigkeit in Sprotta-Siedlung ausgegeben werden müssen, würden da eben für die anderen drei Einrichtungen nur kleinste vierstellige Beträge für das Allerallernotwendigste bleiben.

Wohngebiet wird vermarktet

Dennoch wird auch in Doberschütz investiert. So stehen für die Erschließung des Wohngebietes Windmühlenbreite in Mörtitz 560 000 Euro im Plan. Doch Klewe stellt auch klar: „Ohne das Geld aus der im April startenden Vermarktung der 13 Eigenheimplätze in den Krautgärten läuft da nichts.“

Was bleibt ansonsten für 2021? Für das insgesamt 370 000 Euro teure Feuerwehrfahrzeug in Battaune fließt die zweite Rate in Höhe von 200 000 Euro, wobei die Gemeinde 210 000 als Festbetragsförderung bekommt. Außerdem müssen in das dortige Feuerwehrgebäude 12 000 Euro in eine Abgasabsauganlage gesteckt werden.

Einen größeren Posten macht mit 110 000 Euro (von insgesamt 335 000 Euro) zudem der Gemeindeanteil für die bereits fertig gestellte Straßenentwässerung in Mörtitz aus.

Außerdem stehen die bereits 2020 geplanten Bauarbeiten an den Geh- und Fußwegen in Battaune mit Gesamtkosten in Höhe von insgesamt rund 125 000 Euro an.

„Das Hemd ist halt zu kurz“

In den Ortsteilen Sprotta und Rote Jahne werden barrierefreie Bushaltestellen gebaut, für die es nun aber nur noch 75 statt vorher 90 Prozent Förderung gibt. Die Tischtennishalle in Mörtitz bekommt für 11 500 Euro einen barrierefreien Zugang, wenn die entsprechenden Fördermittel in Höhe von 9000 Euro bereitgestellt werden.

Gemeinderat Achim Röder brachte es so auf den Punkt: „Das Hemd ist halt zu kurz.“ Doch der Bauplaner, der sich zumindest einen Seitenhieb auf die von der EU auferlegten überzogenen Brandschutzanforderungen nicht verkneifen konnte, sagte auch: „Doberschütz hat sich in den vergangenen Jahren gut geschlagen. Wir sollten deshalb auch jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir kämpfen weiter. Das wird schon.“

