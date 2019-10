Doberschützerin erhält Annen-Medaille

Dresden/Doberschütz

Die Doberschützerin Annett Mählmann gehört zu den 20 ehrenamtlich tätigen Bürgern, die am Donnerstagnachmittag in einer Festveranstaltung im Schloss Albrechtsberg in Dresden mit der Annen-Medaille ausgezeichnet wurden. Die engagierten Frauen und Männer bekamen die aus Meißner Porzellan gefertigte Medaille von Sozialministerin Barbara Klepsch ( CDU) überreicht.

Doberschützerin engagiert sich in Patientenorganisation

Annett Mählmann engagiert sich seit 16 Jahren in der Patientenorganisation für angeborene Immundefekte dsai e.V.. Sie setzt sich dort aktiv für die Belange des Vereins und vor allem der Betroffenen ein und ist seit 2011 Regionalgruppenleiterin. „Die ausgezeichneten Ehrenamtlichen haben sich ganz besonders verdient gemacht, sei es bei der Betreuung alter Menschen, bei der Arbeit mit Kindern oder bei der Hilfe in Notfällen. Für dieses herausragende Engagement danke ich ihnen von Herzen“, sagte die Sozialministerin anlässlich der Verleihung der Annen-Medaille.

Annen-Medaille wird seit 1995 verliehen

Seit 1995 wird die Annen-Medaille von der Sächsischen Staatsregierung zum Andenken an die Wohltätige Kurfürstin Anna von Sachsen gestiftet und dieses Jahr zum 25. Mal verliehen.

Von Lilly Günthner