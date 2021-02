Doberschützerin rät im Fernsehen bei Quickie mit

Doberschütz

Jasmin Kröber aus Doberschütz ist an diesem Samstag um 19.50 Uhr Kandidatin bei Quickie – der Quizsendung des MDR. Qualifiziert hatte sie sich zuvor im April in der Morning-Show des Radiosenders MDR Jump. Dort musste sie drei Fragen, die sich um Mitteldeutschland drehen, innerhalb weniger Sekunden richtig beantworten. Jasmin Kröber erinnert sich noch gut an die Spielrunde im Radio: „Ich bin gleich beim ersten Versuch durchgekommen und war sehr aufgeregt“.

Aufzeichnung Ende Januar in Magdeburg

Die Aufzeichnung der Fernseh-Show fand Ende Januar in Magdeburg statt. Begleitet wurde Jasmin Kröber von einer sehr guten Freundin, die auch gleichzeitig ihr Partnerjoker war. Die Studentin der Übersetzung für Englisch und Französisch schreibt aktuell ihre Master-Thesis. Speziell vorbereitet habe sie sich daher nicht, erzählt Jasmin Kröber, „Bei den Fragen gehört auch immer etwas Glück dazu“.

Anfangsnervosität verfliegt schnell

Nachdem sie auf dem Stuhl gegenüber Moderatorin Andrea Ballschuh (48) Platz genommen hatte, war die anfängliche Nervosität schnell vorbei. „Die Kameras habe ich gar nicht wahrgenommen“, schildert sie. Auch das aufgrund der Corona-Pandemie fehlende Publikum kam Jasmin Kröber zu gute, da es sie nicht ablenken konnte. Mit ihrem Gewinn ist Jasmin Kröber sehr zufrieden und überlegt nun, ihr Wissen auch in anderen Quizsendungen zu testen.

MDR Quickie, Samstags, 19.50 Uhr, MDR-Fernsehen

Von LVZ