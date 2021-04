Dönerladen-Besitzer saniert prachtvolles Eilenburger Stadthaus

Eilenburg

Seinen Charme hat es über all die Jahre nicht verloren, seinen Glanz aber schon: Die Rede ist von dem Haus in der Torgauer Straße 43 in Eilenburg, in dem sich zuletzt im Erdgeschoss eine Filiale der in Insolvenz gegangenen Drogeriemarkt-Kette Schlecker befand.

In diesem Zustand kennen viele das Haus in der Torgauer Straße. Zuletzt war eine Drogerie-Filiale von Schlecker drin. Quelle: privat

Das ist nunmehr elf Jahre her. Schlecker machte die Filiale damals dicht, weil die sich nicht mehr lohnte und mit dem Rossmann im Kornmarkt-Center plötzlich die Konkurrenz da war. Zwei Jahre später wurden dann alle Filialen in Eilenburg geschlossen – Schlecker steckte massiv in der Krise. Das Unternehmen war zwar stets nur Mieter in der Torgauer Straße. Seit der Drogist raus ist, hat sich kein Nachmieter mehr gefunden – das soll sich jetzt ändern.

Neuer Eigentümer aus Hamburg

Das Haus hat mit dem Unternehmer Cihat Ciffci nunmehr einen neuen Eigentümer. Der 36-Jährige lebt in Hamburg, seine Familie betreibt dort einen größeren Döner-Laden. Sein Bruder wiederum lebt in Eilenburg. Hier hat die Familie den Döner-Laden Antep in Eilenburg Ost.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Cihat Ciffci erwarb die Immobilie in der Torgauer Straße im August vorigen Jahres aus einer Insolvenzmasse und will sie jetzt Stück für Stück auf Vordermann bringen. Seit einigen Tagen ist das Haus eingerüstet, Dachdecker verlegen Ziegel. Auch die Fassade wird erneuert, neue Stromleitungen müssen verlegt, eine neue Heizung eingebaut werden. Letztlich ist eine Komplettsanierung geplant – und die ist gar nicht so einfach, weil das Haus unter Denkmalschutz steht. So muss unter anderem eine darin befindliche Treppe erhalten bleiben.

Gespräch mit Miet-Interessenten

Cihat Ciffci will das altehrwürdige Gebäude wieder mit Leben erfüllen. Platz ist genug, das Haus hat eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern. Dazu gehören im hinteren Bereich zur Schwedengasse der Hof und das Seitengebäude. Im Obergeschoss sollen zwei Wohnungen mit einer Größe von jeweils 130 Quadratmetern Wohnfläche plus Balkon eingerichtet werden, im Erdgeschoss und in der Mitte Gewerbeflächen. Einen ersten Interessenten gibt es bereits – die Verhandlungen laufen allerdings gerade. Spruchreif ist deshalb noch nichts. Derjenige hat Interesse an einer größeren Fläche im hinteren Bereich des Hauses für ein Gewerbe.

Lesen Sie auch:

Neues Buch von Wolfgang Beuche zu Eilenburgs Historie

Hoffnung für alte Kattunfabrik in Eilenburg

Die Familie Ciffci kann sich derweil verschiedene Nutzungsformen vorstellen: Eine Bank könnte einziehen, Büros entstehen oder ein Laden, den es über viele Jahrzehnte in dem Gebäude bereits gegeben hatte – einmal abgesehen von Schlecker.

Haus im Art-déco-Stil

Andreas Flegel ist der Leiter des Stadtmuseums in Eilenburg. Quelle: Nico Fliegner

„Es handelt sich um eines der prächtigsten Eilenburger Bürgerhäuser“, sagt Museumsleiter Andreas Flegel. Das Haus sei im Art-déco-Stil errichtet worden, eine Designrichtung aus der Zeit zwischen 1920 und 1940, die sich auf verschiedene Lebensbereiche erstreckte, so auch auf die Architektur. Das Eilenburger Haus verfügt über einige dekorative Elemente wie ein Wappen im Ziergiebel, das in den 1990er-Jahren aufwendig saniert wurde.

Blick auf das Kaufhaus F. Weiß Nachfolger in den 1920er-Jahren in Eilenburg. Es war eines der prächtigsten Bürgerhäuser in der Stadt. Quelle: privat

Damals hatte ein Dortmunder, der nach Leipzig gezogen war, mit einem Geschäftspartner die Immobilie gekauft und saniert. Zu DDR-Zeiten befand sich in dem Gebäude über zwei Etagen das Kaufhaus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft. Dort gab es vor allem Konsumgüter wie Textilien, Geschirr, Porzellan und Keramik. Der Name F. Weiss Nachfolger geht wiederum auf den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Der Kaufmann Friedrich Weiss führte in Eilenburg ein Eisenwarengeschäft, die Nachfolgefamilien Frenzel und Priester, später auch Schulz führten das Geschäft bis 1967 unter F. Weiss Nachfolger weiter.

Blick auf das markante Stadthaus in der Torgauer Straße 43 von der Rückseite. Das Dach ist neu eingedeckt. Quelle: Nico Fliegner

2009: Cannabis-Plantage ausgehoben

In die Schlagzeilen war das Haus nicht nur wegen des Schlecker-Auszuges vor elf Jahren geraten, sondern auch wegen krimineller Machenschaften im Jahr 2009: In dem seinerzeit leer stehenden Gebäude hatte die Polizei eine Cannabis-Aufzucht-Anlage entdeckt. 1001 Cannabis-Pflanzen haben polizeiliche Ermittler gezählt, es gab viele Lampen und Lüfter. Daraufhin wurden drei Männer, die aber aus Nordrhein-Westfalen stammten, festgenommen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine unrühmliche Geschichte rund um das alte Haus, die vielen Eilenburgern aber noch in guter Erinnerung sein dürfte. Auch der neue Eigentümer weiß inzwischen davon, blickt aber lieber nach vorn. Anfang nächsten Jahres soll die Torgauer Straße 42 wieder in neuem Glanz erstrahlen. Und dann hoffentlich viel Leben in dem einst prächtigen Bürgerhaus sein.

Von Nico Fliegner