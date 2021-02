Dorfgemeinschaftshaus Krippehna: So geht es weiter

Krippehna

Die Krippehnaer können sich schon so langsam auf die Eröffnungsfeier für das Dorfgemeinschaftshaus in Krippehna im Sommer freuen. Zumindest wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, müsste das klappen. Denn die Krippehnaer liegen bei dem 500 000-Euro-Projekt voll im Zeitplan.

Gemeinderat löst Aufträge für 160 000 Euro aus

Noch vor dem Jahreswechsel stand das Haus, das über das Programm vitale Dorfkerne mit 385 000 Euro gefördert wird, im Rohbau. Demnächst kommen auf das winterfest verpackte Dach die Ziegel drauf. Dass es danach dann auch gleich zügig mit dem Innenausbau weitergehen kann, dafür hat der Zscheppliner Gemeinderat am Dienstagabend den Weg frei gemacht. Er löste gleich sieben Aufträge im Gesamtwert von rund 160 000 Euro aus. Die Aufgabenpalette reicht dabei von Innenputz über Estrich, Fliesen, Heizung, Lüftung, Innenausbau bis hin zur Elektrik.

Projekt liegt im Zeit- und Finanzplan

Wie Michael König, Vorsitzender des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West, auf Nachfragen der Gemeinderäte Mario Gräfe (CDU) und Steffen Rother (Gemeinsame Wählervereinigung Zschepplin) informierte, sei jeweils eine beschränkte Ausschreibung erfolgt, wofür das beauftragte Planungsbüro Weidemüller bis zu sieben Firmen aus der Region um eine Angebotsabgabe gebeten habe. Minimal eins und bis zu vier Angebote hätten gewertet werden können.

Doch am wichtigsten ist für die Gemeinderäte, die am Dienstag noch in geschlossener Sitzung erstmals über den Haushaltsentwurf 2021 berieten, die Aussage von Michael König: „Insgesamt liegen wir damit im Budget des Haushaltsplanes.“

Haus ist das einzige kommunale Gebäude

Mit dem Dorfgemeinschaftshaus in dem es einen Versammlungsraum, Küche und Sanitäranlagen geben wird, geht ein lang gehegter Wunsch der Krippehnaer in Erfüllung. Dieses ist umso wichtiger, da der 400-Einwohner-Ort nach dem Verkauf des ehemaligen Kindergartens gar kein kommunales Gebäude mehr hat. In Krippehna gibt es zwar noch ein Hotel, darüber hinaus aber weder eine öffentliche Gaststätte noch eine Verkaufsstätte – von Kita oder Schule mal ganz abgesehen.

Von Ilka Fischer