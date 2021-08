Gotha

Die Fassade erstrahlt in neuem Glanz, das Dach ist mit roten Ziegeln eingedeckt, ein kleiner Erker ragt heraus. Auch die Fenster sind längst drin. Schmuck sieht das neue Dorfgemeinschaftshaus in Gotha aus. Während die Außenhülle des Gebäudes so gut wie fertig ist, läuft der Innenausbau auf Hochtouren.

Mehrkosten durch Auflagen

Maik Hornauer von der Firma Pollok-Bau in Delitzsch verschraubt Lehmplatten an die Innenwände. In diesen Tagen kommt noch Lehmputz drauf. Das ist bei Bauvorhaben eher ungewöhnlich. Doch in diesem Fall eine Auflage des Denkmalschutzes, erzählt Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV). Und die sei wiederum mit Mehrkosten verbunden. „Wir liegen jetzt bei rund 460 000 Euro“, so Tauchnitz. „Wir hätten weniger Geld verbraucht, würde es die Auflagen nicht geben.“ Auch der komplett neue Dachstuhl habe Mehrkosten verursacht.

Ein bisschen grummelig ist Tauchnitz schon ob der gestiegenen Kosten. Damit hatte die Gemeinde Jesewitz im Vorfeld nicht gerechnet, als das Projekt Dorfgemeinschaftshaus in Angriff genommen wurde. Die Gemeinde erhält für die Sanierung rund 320 000 Euro Fördermittel aus dem Programm „Vitale Dorfkerne“ des Freistaates. Das sind etwa 75 Prozent der ursprünglich geplanten Gesamtkosten. Die Mehrkosten werden indes nicht gefördert, die muss die Gemeinde selber schultern, „und das machen wir auch, wir wollen ja den Gothaern was bieten“, sagt Tauchnitz.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Dorf ist quasi das letzte in der Gemeinde Jesewitz, das noch keinen Treffpunkt in Form eines Bürgerhauses hat. Aus diesem Grund hatte die Gemeinde das heruntergekommene Haus ersteigert und sich um Fördermittel für die Sanierung bemüht.

Erste Nutzung als Wahllokal

Anfang September soll der Innenbereich fertig werden. Dann stehen ein Versammlungsraum für etwa 20 Personen, eine Küche und ein Sanitärbereich zur Verfügung. Zur Bundestagswahl am 26. September wird das Haus erstmals als Wahllokal genutzt. Im Oktober würden dann die Arbeiten im Außenbereich abgeschlossen. Gegenüber des Hauses kommen noch eine Sitzecke und ein Dorfbackofen hin, den die Einwohner nutzen können.

Von Nico Fliegner