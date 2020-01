Dorfkirche in Paschwitz bekommt endlich neues Dach

Paschwitz

„Das Geld ist längst genehmigt“, freut sich Pfarrerin Edelgard Richter. „Und die Paschwitzer fragen sich natürlich auch, wann es nun endlich losgeht.“ Im Frühjahr soll der Startschuss fallen. Dann bekommt die Dorfkirche, erbaut um 1786, ein neues Dach.

Zuschuss über EU-Förderprogramm

Das Dach der Kirche in Paschwitz soll in diesem Jahr Frühjahr saniert werden. Die Ziegel sind in die Jahre gekommen, bei Stürmen fallen sie herunter. Quelle: Nico Fliegner

Lange hat es gedauert. Schon vor mehr als zwei Jahren hatte sich das Kirchspiel um Fördermittel aus dem EU-Programm Leader beworben – und wurde berücksichtigt. Für die Kirchendachsanierung gibt es einen Zuschuss in Höhe von 60 000 Euro. Insgesamt kostet das Bauvorhaben 124 000 Euro. Mit weiteren finanziellen Mitteln der Kirche und Spenden der kleinen Kirchgemeinde sei die Finanzierung weitgehend gesichert. „Die Paschwitzer sind schon sehr rührig und haben von benötigten 8000 Euro Spenden die Hälfte zusammengetragen“, erzählt die Pfarrerin. „Ein bisschen brauchen wir also noch.“ Doch Edelgard Richter ist guter Dinge, dass das klappen wird. Die Kirchgemeinde zählt 78 Mitglieder. Und auch für viele Paschwitzer, die nicht Mitglied der Kirche sind, ist das Gotteshaus ortsbildprägend und sie haben einen Bezug dazu.

Ziegel fallen herunter

Das Dach der Kirche ist seit vielen Jahren in einem desolaten Zustand. „Wenn man auf dem Dachboden ist und die Sonne scheint, sieht man die Lücken besonders deutlich“, so die Pfarrerin. Bei Stürmen seien schon etliche Ziegel heruntergekommen. Das sieht man auch deutlich, wenn man von außen auf das Dach blickt. An verschiedenen Stellen sind rote Ziegel zu sehen, die notdürftig draufgesetzt wurden, wenn sich mal wieder ein Loch auftat. Die übrigen Ziegel sind grau bis schwarz und porös. Viele halten nicht mehr richtig. Zeit also, alsbald zu handeln.

Firmen mit vollen Auftragsbüchern

Dass sich der Baustart an dem größten Gotteshaus im Kirchspiel Sprottaverzögerte, hängt auch damit zusammen, dass Baufirmen auf dem Markt rar sind beziehungsweise volle Auftragsbücher haben. In den nächsten zwei Wochen soll der Auftrag erneut ausgeschrieben werden. Im Frühjahr muss dann gebaut werden, weil bis Ende Juli alles abgerechnet sein muss.

Die Dorfkirche in Paschwitz, undatierte historische Aufnahme. Quelle: Kirchgemeinde

Die letzte größere Sanierung an der Kirche fand Anfang der 1990er-Jahre statt. „Das Turmdach, das schon 1971 einmal repariert wurde, war 1991 so baufällig, dass es abgetragen werden musste. Es wurde zu ebener Erde neu gezimmert, mit Kupferblech gedeckt und mit einem Kran wieder aufgesetzt“, ist auf dem Internetportal des Kirchspiels zur Paschwitzer Kirche zu lesen. Schon 1982 regte der damalige Pfarrer Krauß die Gemeinde zur inneren und äußeren Renovierung der Kirche an.

Letzte Sanierung in 1990er-Jahre

Ist die Dachsanierung beendet, gibt es aber noch viel mehr an dem Gotteshaus zu tun. Die Orgel,1792 aufgestellt, ist derzeit nicht bespielbar. Pfarrerin Edelgard Richter bedauert dies, da sich doch vor allem die Paschwitzer Kirche im Kirchspiel für musikalische Darbietungen anböte. Wahrscheinlich hat die Hitze in den vergangenen beiden Sommermonaten ihr Übriges dazu beigetragen. Wie aufwendig die Reparatur ist, sei derzeit nicht abschätzbar. Laut der Pfarrerin könnte sich die aber im überschaubaren Rahmen halten.

Spenden für die Dachsanierung sind möglich beim Kreiskirchenamt Eilenburg, IBAN DE42 3506 0190 1551 5860 29, unter der Angabe Spende für Kirche Paschwitz.

Von Nico Fliegner