Am Dr.-Külz-Ring in Eilenburg wird nach der für 2021 vorgesehenen kompletten Neugestaltung der zentralen Eilenburger Bushaltestelle in dessen innerem Grünbereich wieder Wasser plätschern. Dafür stellten die Eilenburger Stadträte auf ihrer Sitzung am Montag die Weichen, die LVZ hat über das Ergebnis bereits kurz berichtet. Konkret trafen sie bei vier Gegenstimmen die Entscheidung, dass bei den weiteren Planungen in Sachen Grünfläche ein Wasserspiel beziehungsweise ein Brunnen vorzusehen ist.

Mehrheit der Eilenburger will was mit Wasser

Die Stadtverwaltung, die den entsprechenden Vorschlag einbrachte, begründete diesen auch mit dem Ergebnis der Umfrage, an der sich 621 Personen beteiligt hatten. Dabei sprachen sich zwar mit 236 die meisten für eine Variante als Grünfläche aus. Doch mit 199 und 186 Stimmen, die für Wasserspiel beziehungsweise Brunnen abgegeben wurden, hätte sich die überwiegende Mehrheit dort wieder etwas mit Wasser gewünscht.

SPD-Stadtrat Mathias Teuber bemängelte diese Herangehensweise. Man könne nicht automatisch davon ausgehen, dass jemand, „der sich für das Wasserspiel ausgesprochen hat, dem Brunnen näher stehe als dem Grün.“ Doch sein Antrag, den Beschluss entsprechend zu modifizieren, fand nur vier Befürworter, insbesondere aus seiner Fraktion. Sie war es dann auch, die am Ende gegen die Wasservariante stimmte.

Aus allen anderen Fraktionen gab es dagegen Unterstützung für den Verwaltungsvorschlag. Hans Poltersdorf ( CDU) erklärte: „Ich bin sicher, dass, wenn der richtungsweisende Artikel in der LVZ vor der Umfrage erschienen wäre, diese noch stärker zugunsten des Wassers ausgefallen wäre.“ Es gebe zudem ohnehin schon so wenige alte Dinge in Eilenburg. Fraktionskollegin Steffi Schober ergänzte später, dass es ja auch bei der Grünanlage Wasser brauchen würde. „Doch jedes Kind spielt gern mit Wasser und wir können hier Altes mit Neuem verbinden.“

Wasser ist gut für das Mikroklima

Ferdinand Wiedeburg ( AfD) kennt den Brunnen „seit ich lebe“. Er stellte daher kurz und knapp fest: „So was muss erhalten werden.“ Den intakten Brunnen nicht selbst erlebt hat Jürgen Clauß ( Die Linke) . „Doch wir sollten das Alte erhalten, aber vielleicht das Historische mit einem Wasserspiel verbinden.“ Birgit Rabe (Fraktion Freie Wähler/Freigeister) plädierte als Stadtführerin dafür, auch was „Altes anbieten zu können“. Sie brachte zudem den Aspekt ins Spiel, dass Wasser auch das Mikroklima der Stadt verbessere.

„Nicht sexy, aber vernünftig“

Torsten Pötzsch ( SPD) erklärte die andere Sicht der Dinge. Sein erster Impuls sei auch „Wasser – hurra“ gewesen. Doch für die Bürger hänge kein Preisschild dran. Und man hätte mit dem Stadtparkteich schon jetzt eine Wasserfläche, deren Instandhaltung man sich nicht leisten könne. „Unsere Vorschlag Grünfläche ist daher zwar vielleicht nicht sexy, aber vernünftig.“

In der Tat werden auch von der Stadt die Mehrkosten für die nasse Variante auf 50 000 bis 100 000 Euro geschätzt, die aber zu zwei Dritteln durch Fördermittel von Bund und Land bezuschusst werden. Anders ist das bei den Folgekosten. Diese betragen nach ersten Schätzungen für die Grünfläche 900 Euro, für das Wasserspiel 4500 Euro und für den Brunnen 6500 Euro jährlich.

Doch die Mehrheit sieht dieses Geld an der früheren Flaniermeile Eilenburgs offensichtlich gut angelegt. Wie dafür das Wasser aber nun konkret plätschern soll, das wird erst in den nächsten Monaten entschieden.

Außerdem im Stadtrat Der Stadtrat hat die Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für das Fördergebiet Stadtzentrum beschlossen. Bestätigt wurde zudem das 2001 erstellte Integrierte Stadtentwicklungskonzept, dessen Erstellung unabdingbar für die Gewährung von Fördermitteln ist. Beides wurde in den Ausschüssen intensiv beraten. Diskussionen dazu gab es am Montag nicht mehr. Kann das an Fleischerei und Multifunktionsgebäude vorbeiführende Teilstück der Halleschen Straße zur Einbahnstraße erklärt werden? Diese Frage gab Birgit Rabe (FWG/Freigeister) mit Blick auf die Sicherheit der Kinder als Anregung mit. Eine Antwort gab es noch nicht, OBM Scheler will es aber prüfen lassen. Die Erschließungsstraße im östlichen Teil des neuen Wohngebietes am Jacobsplatz wird auch Jacobsplatz benannt. Der Investor hat sie gebaut. Sie geht nun an die Stadt zurück.

