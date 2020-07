Dr.-Külz-Ring in Eilenburg: Wie wird er nun gestaltet?

Eilenburg

Wie der Brunnen am Dr.-Külz-Ring in Eilenburg künftig aussehen soll, darüber beraten die Stadträte auf ihrer nächsten Sitzung am Montag.

Einfach machen es ihnen die Bürger dabei aber nicht. Denn bei einer Umfrage, an der sich 607 Eilenburger beteiligt haben, gab es keine klare Entscheidung. Für alle drei Varianten gab es ähnlich viele Stimmen. 231 sprachen sich dabei für die Variante ohne Brunnen aus. In diesem Fall würde die Fläche dann mit Betonpflaster und zwei runden Sitzbänken mit Holzauflagen gestaltet werden. Außerdem soll es Blühbereiche geben.

Mehrheit will wieder was mit Wasser

Die Mehrheit will dort aber wieder was mit Wasser: 182 Bürger favorisierten dabei einen Brunnen und 194 könnten sich ein Wasserspiel als Alternative vorstellen.

Dass es unbedingt wieder was mit Wasser sein sollte, dafür lieferte jetzt Museumsleiter Andreas Flegel mit einem Blick in die Geschichte wichtige Argumente. Er berichtet: „Als Eilenburg im ausgehenden 18. Jahrhundert aus allen Nähten platzte, mussten auch die alten Stadttore, und damit auch das kleine Kuhtor unweit des heutigen Brunnenrestes am Dr. Külz-Ring, weichen. Rund 100 Jahre später wurde dieser Bereich, der auch durch die um 1870 erkämpfte Anbindung an das deutsche Gleisnetz immer mehr an Bedeutung gewann, nach und nach zu einer Art Flaniermeile für die Eilenburger umgestaltet. Dazu gehörte auch ein ebenerdiger Springbrunnen in der damals zeittypischen Jugendstilform.

Um 1930, so führt Andreas Flegel weiter aus, „wurde der Brunnen dann durch einen Neubau im Art-deco-Stil ersetzt, wobei die tiefroten Klinker sehr wahrscheinlich in einer Eilenburger Ziegelei gefertigt wurden.“

Kaskaden und Fontänen

Im Zweiten Weltkrieg sei das Bauwerk dann stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Noch heute ließen sich übrigens an Klinkern Spuren der Kämpfe um Eilenburg erkennen. Erst in den späten 1960er-Jahren konnte das Bauwerk als Brunnen wieder belebt werden. In den 1970er-Jahren erhielt er dann anstelle der Kaskade ein erhöhtes Rondell mit mehreren kleineren Fontänen.

Blick auf den Brunnen, wie er im Herbst 1968 mit den Kaskaden aussah. Der Brunnen war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und konnte erst in den 1960er-Jahren wieder in Betrieb gehen. Quelle: privat

Kurz vor dem Hochwasser 2002, so wird es in der LVZ berichtet, wurde der Brunnen bepflanzt. Dies galt seinerzeit als Kompromiss, „weil auf absehbare Zeit kein Geld für die Sanierung in Aussicht“ war.

Wasser spielt an dieser Stelle immer eine Rolle

Wohl nur etwa die Hälfte ihres Daseins haben die Brunnen am Dr.-Külz-Ring Eilenburger und Gäste damit tatsächlich mit ihren Wasserspielen erfreut. „Doch Wasser“, so das Fazit von Andreas Flegel, „hat an dieser Stelle der Stadt immer eine Rolle gespielt.“ So wären hier einst zwei die Stadt schützende Gräben verlaufen. Er würde es deshalb auch befürworten, wenn das Thema Wasser an dieser Stelle im heutigen Zeitgeist wieder aufgegriffen wird.

So werden viele ältere Eilenburger den Brunnen noch in Erinnerung haben: Diese Ansichtskarte, die ihn mit den kleinen Fontänen zeigt, wurde im Jahr 1977 gedruckt. Quelle: Vogt

Das sahen zuletzt auch zwei andere Leser der LVZ so. Andreas Müller vom Geschichts- und Museumsverein hatte erst unlängst daran erinnert, dass dort bereits 1907 eine Wasserfontäne auf der Sichtachse von der (ehemaligen) Post bis zum (ehemaligen) Gymnasium gesprudelt haben muss. Damit habe der Brunnen seit mindestens 113 Jahren Bestand. Er meint daher, dass „zumindest mit einem brunnenähnlichen Wasserspiel an diese Geschichte erinnert werden soll“.

Ur-Eilenburger meldet sich zu Wort

Für „etwas mit Wasser“ bricht auch Bauingenieur Horst Wilke eine Lanze. Der 91-jährige Ur-Eilenburger war von 1953 bis 1961 Bauleiter Wohnungsbau Eilenburg beim Rat des Kreises und dann bis 1965 Produktionsleiter beim VEB Bau. Er hat in der Muldestadt unter anderem den Bau der volkseigenen Wohnhäuser in der gesamten Innenstadt, den Bärchen-Kindergarten, aber auch den Bau des heutigen Gymnasiums in Eilenburg Ost und des Friedhofs auf dem Mansberg geleitet. Nach dem Hochwasser 2002 zog er zwar nach Leipzig, doch die Ereignisse in Eilenburg verfolgt er als Leser des Eilenburger LVZ-Lokalteils noch immer sehr genau. „Wir brauchen hier was Attraktives, das an die frühere Ausführung erinnert“, mahnt er. Der Brunnen sei schließlich immer auch ein Anziehungspunkt für die Eilenburger gewesen. Die Besucher der Stadt hätten zudem immer einen guten ersten Eindruck bekommen. Von einem ebenerdigen Wasserspiel hält Horst Wilke aber nichts. Da wäre ihm die Gefahr der Verunreinigung zu groß. Er könne sich aber etwas mit kleiner Einfassung, wo sich nicht allzu viel Wasser sammelt, gut vorstellen. Und dies könne gern auch in einem barrierefreien Umfeld sein.

Eilenburger Stadtrat Außerdem stehen auf der am Montag um 16.30 Uhr im Bürgerhaus beginnenden Sitzung folgende Themen auf der Tagesordnung: Bebauungsplan Wochenendplatz am Freizeit- und Erholungszentrum, Bebauungsplan Wohngebiet Wirtschaftsweg, die Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes, die Bestätigung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, das Feststellen der Betriebskosten für die Kitas im Jahr 2019, die Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses Arche mit jährlich 10 000 Euro sowie etliche Beschlüsse im Zusammenhang mit der Sanierung des Multifunktionsgebäudes auf dem Berg. Darunter befindet sich auch der Beschluss, dass für den neuen Hort nun Mobilar im Gesamtwert von 90 000 Euro angeschafft werden soll.

