Eilenburg

Am kommenden Samstag ist es 50 Jahre her, dass Neil Armstrong ein kleiner, und der Menschheit ein großer Schritt gelang. Gleichzeitig feiert der Eilenburger Altair-Verein seinen 12. Geburtstag mit einem Sommerfest an der Sternwarte. Was da alles los sein wird, berichtet Susanne Ferl, Schriftführerin und Sprecherin des Astronomie-Vereins.

Zur Galerie Am 20. Juli vor 50 Jahren fand die Mondlandung statt, am 16. Juli vor 50 Jahren waren die Astronauten auf der Erde gestartet. Und wie es der Zufall will, fand nun am Abend des 16. Juli eine Mondfinsternis statt. Viele Leser aus der ganzen Region Leipzig schickten uns ihre Fotos. Hier eine Auswahl.

Das Jubiläum der ersten bemannten Mondlandung ist das Motto des diesjährigen Altair-Sommerfests. Was bedeutet dieser Tag für Sie?

Der erste Mensch auf dem Mond – das ist natürlich eines der wichtigsten Ereignisse in der gesamten Geschichte der Raumfahrt. Aber auch für uns als Verein hat der 20. Juli eine große Bedeutung – es ist unser Gründungsdatum. Das müsste jetzt 12 Jahre her sein. Los ging es ja mit drei Freunden aus Eilenburg, die sich gern getroffen haben, um über ihr Hobby – die Astronomie und die Raumfahrt – zu reden. Irgendwann haben sie aber gemerkt, dass sie aus ihrem stillen Kämmerlein rauskommen müssen, wenn sie auch anderen die Begeisterung daran vermitteln wollen. Für die Vereinsgründung wurde dann erst mal im Freundeskreis rumgefragt – so bin auch ich dazugekommen. Obwohl ich lieber in die Sterne gucke, als sie zu zählen.

Trotzdem sind auch Sie dabei, anderen die Raumfahrt nahe zu bringen. Was genau macht der Altair-Verein?

Bis jetzt haben wir ja zum Beispiel den Sternentisch angeboten – eine Art Stammtisch mit einem kleinen Vortrag. In Zukunft wollen wir uns aber mehr anderen Projekten widmen, etwa in Kindergärten oder Schulen. Neulich haben wir zum Beispiel mit einem Teleskop eine Nachtwanderung begleitet. Wir halten auch Beobachtungsabende ab, die aber manchmal ins Wasser fallen. Unser Hobby ist ja ziemlich wetterabhängig. Und dann gibt es noch unsere Astro-AG für Kinder- und Jugendliche, die sich für das Thema interessieren. Die stellt sich auch auf dem Sommerfest noch mal vor.

Was erwartet die Besucher darüber hinaus am Samstag?

Teleskope, eine Menge Teleskope. Einige unserer Mitglieder bringen eine sehr schöne Auswahl mit. Dann gibt es ein Astronautentraining, bei dem die Kinder beweisen müssen, ob sie bereit sind, ins All zu fliegen. Außerdem können sie unserem Playmobil-Astronauten Siggi dabei helfen, eine spannende Mission zu erfüllen. Ein Mitglied von uns zeigt Fotografien von Mond, Sonne und Sternen und das Buchhaus Eilenburg ist mit passender Literatur zur Stelle.

Interview: Hanna Gerwig

Das Vereinsfest „50 Jahre bemannte Mondlandung“ findet am 20. Juli von 14 bis 18 Uhr an der Sternwarte Eilenburg statt.

Von Hanna Gerwig