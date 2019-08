Eilenburg

Am Sonnabend startet die 10. Eilenburger Orgelnacht – mit einer Änderung und einer Premiere. Besucher können sich wieder auf drei Konzerte in den drei Kirchen der Stadt an einem Abend freuen. Anders als in den vergangenen Jahren geht es diesmal allerdings in der Bergkirche auf dem Schloßberg los, so Kantorin...