Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B 107 bei Eilenburg

Eilenburg

Bei einem schweren Unfall auf der B 107 bei Eilenburg sind am späten Montagnachmittag drei Personen schwer verletzt worden, darunter auch ein Kind. Gegen 17 Uhr war die Fahrerin eines Mazda (1955 geboren) nahe der Ortsumgehung aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenseite geraten und frontal mit dem Skoda Superb eines 1982 geborenen Fahrers zusammengestoßen. Der Skoda schleuderte dabei in den Straßengraben. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Ein im Mazda mitfahrendes Mädchen (Jahrgang 2008) wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Schwerer Unfall auf der B 107 bei Eilenburg. Quelle: Wolfgang Sens

B 107 bis in die Abendstunden gesperrt

Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz, neben den beiden Rettungshubschraubern unter anderem die Polizei Eilenburg, der Rettungsdienst aus Krostitz, der Unfalldienst sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Eilenburg. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste auch ein Vertreter des Umweltamtes informiert werden. Nach Angaben der Polizei muss die B 107 bis mindestens 19.30 Uhr wegen der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Zahlreiche Retter waren im Einsatz. Quelle: Wolfgang Sens

Von Wolfgang Sens