Eilenburg

Bei einem Unfall auf der B 87 bei Eilenburg wurden am späten Sonntagabend drei Menschen schwer verletzt. Eine 64 Jahre alte Ford-Fahrerin war kurz vor 23 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Torgau unterwegs, als sie aus noch nicht geklärter Ursache in einer Linkskurve mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr geriet, berichtete die Polizei. Der Ford stieß mit einem Renault zusammen. Die 64-Jährige, der 56 Jahre alte Renault-Fahrer sowie seine 61-jährige Beifahrerin mussten mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. An den Fahrzeugen sowie an der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Gegen die 64-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von lvz