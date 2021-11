Drei Wohngruppen für Kinder und Jugendliche: „Haus Eilenburg“ offiziell eröffnet

Eilenburg

Zur Eröffnung ist das Haus mit Luftballons geschmückt. Auf dem Gelände strahlt das helle Holz des neuen Spielplatzes, daneben befinden sich ein Gemeinschaftsgarten sowie eine kleine Turnhalle. Bereits seit Oktober 2019 leben im „Haus Eilenburg“ Kinder und Jugendliche zusammen in Wohngruppen. Durch Corona konnte die Eröffnung aber nie offiziell gefeiert werden. Am Montagmittag wurde dies nun nachgeholt.

Auch Nordsachsens Landrat Kai Emanuel zeigte sich froh über die Umgestaltung des Gebäudes und über die Wahl des Trägers. „Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk hat Ideen und geht kreativ an die Arbeit heran. Da ist man froh, so einen Partner zu haben.“

Vom Schulgebäude zum neuen Zuhause

Bis 2014 war die Karl-Neumann-Schule in dem Gebäude untergebracht. Dann wurde das Gebäude umgebaut, 1,9 Millionen Euro hat dies gekostet. Unterstützt wurde die Finanzierung mit Fördermitteln im Bereich der Schulausbauförderung. 90 Prozent der Kinder, die im „Haus Eilenburg“ ein Zuhause gefunden haben, stammen aus dem Landkreis Nordsachsen. In der Einrichtung leben aktuell 16 Kinder und Jugendliche zusammen in drei Wohngruppen. Drei weitere Plätze sind aktuell nicht besetzt.

Lena Barthel (r.) zeigt Kolleginnen, die in anderen Einrichtungen arbeiten, die Wohnküche einer Wohngruppe. Quelle: Wolfgang Sens

Eine der drei Etagen des alten Schulgebäudes steht jeweils einer Gruppe zur Verfügung. Es gibt zwei Wohngruppen mit jeweils acht Plätzen und zudem die sogenannte Verselbstständigungsgruppe mit derzeit drei Mädchen. Diese leben ganz oben in einer WG-ähnlichen Situation. Sie sind zwischen 16 und 18 Jahre alt und kümmern sich allein um Haushalt, Einkauf und ihre Räumlichkeiten. Neugierig öffnet der Landrat Kai Emanuel den Kühlschrank: „Na ja, sieht ja ganz normal aus“, kommentiert er den Anblick von Frischkäse, Bockwürsten, sowie Obst und Gemüse.

Ein Blick auf den Küchentisch in der Verselbstständigungsgruppe zeigt: Die Ältesten gehen herzlich miteinander um. Quelle: Juliane Staretzek

Die anderen Wohngruppen sind vom Alter her gemischt. 4 bis 18 Jahre alt sind die Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung. Doch unterschiedliche Altersgruppen haben verschiedene Bedürfnisse. Erzieherin Lena Barthel ist für Gruppe zwei verantwortlich. „Morgens und am Nachmittag brauchen die Jüngeren mehr Aufmerksamkeit“, beschreibt sie ihren Alltag im „Haus Eilenburg“. „Aber abends kommen dann die Jugendlichen auf einen zu, erzählen von ihren Gedanken und davon, was sie beschäftigt.“ So kommt auch sie auf verschiedene Ideen.

Fernab jeglichen Klischees

„Oft haben die Leute ein Bild im Kopf, wenn man Kinderheim sagt. Sie denken an große Schlafsäle und große Gruppen. Das stimmt schon lange nicht mehr.“ Die Erzieherin beschreibt den strukturierten Alltag: Die Kinder haben jede Woche ein Amt, welches sie erledigen müssen. Gemeint ist damit eine Haushaltsaufgabe: Müll rausbringen, in der Küche helfen und den Geschirrspüler ausräumen zählen dazu. So soll die Selbstständigkeit gefördert werden. Es gibt Einzelzimmer und Gemeinschaftsräume im „Haus Eilenburg“.

Einmal in der Woche kommen alle zusammen. Essenswünsche für die nächste Woche werden besprochen, aber auch besondere Ausflüge geplant. Lena Barthel: „Diesen Sonnabend machen wir eine Pyjama Party. Den Wunsch haben sie geäußert. Also wird das Wohnzimmer umdekoriert und alle können es sich im Schlafanzug gemütlich machen.“

Auch Umarmungen und liebe Worte gehören dazu

Lena Barthel hat, wie jeder Erzieher mindestens ein Bezugskind. Über Arzttermine und Besonderheiten im Umgang mit den Eltern weiß sie in diesem Fall am meisten Bescheid. Auch Ausflüge zu zweit zählen dazu. „Mein Bezugskind und ich waren in der letzten Ferienwoche zusammen im Paunsdorf Center bummeln, dann im Maya Mare und zum Schluss noch zusammen beim Italiener essen. Er hat sich so sehr gefreut. Das war einfach ein schöner Tag.“, erzählt die Erzieherin. Eine Gruppe wird von fünf Erziehern begleitet. Diese sind in 24-Stunden-Schichten im Haus Eilenburg tätig.

Lena Barthel, Erzieherin in der Wohngruppe, zeigt beim Rundgang ein typisches Einzelzimmer der Wohngruppe. Quelle: Wolfgang Sens

Durch das Haus Eilenburg wird die Elternarbeit in Nordsachsen leichter.

Alle Kinder in den Wohngruppen haben Eltern. Diese können sich jedoch nicht um ihre Kinder kümmern, wie es nötig ist. Ganz abgeschnitten von ihren Kernfamilien sind die Kinder jedoch nicht. „Mit der Eröffnung des ,Hauses Eilenburg’ wird auch die Elternarbeit leichter“, erklärt Norbert Schweers, Vorstand des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerkes. „Die Strecken, um die Kinder zu besuchen, werden kürzer, da die meisten aus dem Landkreis kommen und zuvor oft bis nach Sachsen-Anhalt fahren mussten.“ Der Kontakt zu den Eltern kann sehr unterschiedlich sein. Manche Kinder haben Telefontage, andere haben aller zwei Wochen ein Beurlaubungswochenende. Dieses verbringen die Kinder bei ihren Eltern.

Die Gründe, warum sich Eltern nicht um ihre Kinder kümmern können, sind verschieden. Drogen und Alkohol sind eine häufige Ursache. „Viele Eltern verlieren ihre Kinder aber auch an das Internet. Jungs werden spielsüchtig, Mädchen verschwinden eher in der Sogwirkung von Serien bei Netflix und YouTube.“ beschreibt Norbert Schweers. So bleiben sie bis in die Nacht hinein wach und am nächsten Tag oft der Schule fern. Für Schweers ist klar: „So kann der Teufelskreis beginnen.“

Im „Haus Eilenburg“ gibt es auch für die Mediennutzung feste Zeiten. Der Alltag ist strukturiert. Aber auch offen für jede Art der Mitbestimmung. „Unsere Kinder gehen ganz normal zu Kindergeburtstagen, übernachten bei Freunden und gehen auch mal ins Kino.“ Lena Barthel zuckt mit den Schultern: „Ich glaube sogar, sie erleben, dadurch dass sie hier bei uns zusammenleben, viel mehr als manch andere Kinder, die in einem Haus mit ihren Familien aufwachsen.“

Von Juliane Staretzek