Drogen, Alkohol und eine Axt: 25-jähriger Eilenburger wegen Raubes in Juweliergeschäft verurteilt 

Eilenburg

„Manche Menschen muss man einfach vor sich selbst schützen“, sagte Richter Rüdiger Harr zu Beginn und am Ende der Verhandlung in Richtung Anklagebank. Der Beschuldigte: Ein 25-jähriger Eilenburger, der im Dezember letzten Jahres einen Juwelier um einige hundert Euro brachte.

Marcel M. musste sich vor dem Landgericht in Leipzig wegen schweren Raubes verantworten. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, dessen Tat den traurigen Höhepunkt eines sich abzeichnenden Verfalls markierte. Und eine, die das Gericht im Urteil dazu veranlasste, eine Bewährung auszuschließen.

Fast schüchtern führen die Beamten den jungen Eilenburger in Handschellen in den Saal. Er trägt ein langes, weißes Hemd und schwarzen Schlips. So als würde er bereits ohne Worte sagen wollen, dass er Besserung gelobt. Sein umfassendes Geständnis lässt er später von seinem Verteidiger verlesen.

Raub beim dritten Anlauf

Es ist später Nachmittag am 5. Dezember als Marcel M. den Laden in der Leipziger Straße zum dritten Mal an diesem Tag betritt. Zunächst, so rekapituliert es Juwelier Tilo S., hätte er hinter einem anderen Kunden gewartet und wäre irgendwann verschwunden. Dann sei er wiedergekommen, um eine Kette zu versetzen. Beim letzten Besuch wollte er Beute.

„Er hat total angespannt gewirkt“, erinnert sich der Goldschmied. Dass Marcel M. nachweislich Drogen und massiv Alkohol im Blut hatte, habe er nicht registriert. „Er hat aber viel erzählt. Dass er kein Geld hat. Dass er Geld nicht mag, aber unbedingt welches brauche. Sowas.“ Dann habe er den Ladenbesitzer gebeten, die Vitrinen aufzuschließen – er wollte nichts unnötig kaputtmachen, lässt er später in seiner Stellungnahme verlesen.

Die Beute: Ring-Attrappen für etwa 360 Euro

Als sich Tilo S. weigerte und zu seiner Verteidigung ein Pfefferspray zückte, holte der 25-Jährige eine kleine Camping-Axt hervor und drohte den Glasschrank einzuschlagen. „Er zählte einen Countdown runter, zweimal.“ Dann knallte es. Marcel M. nahm die Ringe an sich und flüchtete. Dass alle Schmuckstücke lediglich kostengünstige Attrappen waren, bemerkte er nicht. Etwas mehr als 400 Euro Schaden kamen insgesamt zusammen.

Als der Richter den Juwelier fragt, ob er Folgeschäden zu beklagen hätte, antwortet der: „Ich bin nicht traumatisiert, nur misstrauischer.“ Auch weil er und der Beklagte sich kannten. Schon häufiger war Marcel M. bei ihm Kunde. Sie verstanden sich gut.

Der psychologische Gutachter spricht sogar von einer Art „Vater-Sohn-Beziehung“. Einmal habe der Goldschmied dem 25-Jährigen angeboten, ihm zu zeigen wie man Gold schmilzt. Marcel M. entschuldigte sich schriftlich und persönlich in der Verhandlung bei Tilo S.

Verfolgungswahn und Rauschzustände

Das Leben des jungen Eilenburgers ging in den vergangenen Jahren stetig bergab. Vor zwei Jahren begann er regelmäßig Methamphetamine und Alkohol zu konsumieren. Cannabis raucht er schon seit er 15 ist. Dieser Cocktail destabilisierte nachhaltig seine Psyche.

Der Psychiater spricht in seinem Gutachten von immer wiederkehrenden „kurzen Psychosen“. Vor der Tat im Dezember 2019 habe Marcel M. nach eigenen Angaben drei Tage nicht geschlafen. Seit über einem Jahr ging er nicht mehr ohne besagte Axt aus dem Haus. Er dachte, er sei nicht sicher.

Das Urteil: Zwei Jahre und neun Monate

„Das Ganze ist ein Lehrbeispiel dafür, was Drogen und Alkohol mit einem Menschen machen“, resümiert der Richter am Ende der Verhandlung. Er glaubt an die ehrliche Reue und die Besserungsbekundungen des Beklagten – fürchtet aber auch, dass er es aus eigener Kraft nicht schaffen wird.

Das Urteil: Zwei Jahre und neun Monate ohne Bewährung, trotz einhelligen Verringerung des avisierten Strafmaßes. Dazu die Auflage einer Langzeittherapie im Maßregelvollzug. Denn den Beklagten in seiner Situation alleine mit sich und der Welt zu lassen, wäre alles andere als zielführend – „der Weg wird sowieso schon steinig genug“.

Von Lisa Schliep