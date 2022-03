Dübener Heide

Die Dübener Heide/Sachsen und Dübener Heide/Sachsen-Anhalt sind zwei von 321 ländlichen Regionen in Deutschland und vielen weiteren in Europa, die Fördermittel der Europäischen Union für innovative regionale Projekte erhalten. Seit 2015 wurden im sächsischen Teil mit dem Leader-Programm und einem Budget von 9 Millionen Euro über 140 Projekte aus den Bereichen Tourismus, Dorfentwicklung, Wirtschaft und Handwerk sowie Wohnen umgesetzt: Spielplätze und Dorftreffpunkte wurden geschaffen, Vereine bei Investitionen unterstützt, Betriebe erweitert, neue Existenzen gegründet und ungenutzte Gebäude für private Wohnzwecke reaktiviert.

Infos bei Online-Treff

Leader soll weitergehen. Und wie, das bestimmen auch die Bürgerinnen und Bürger. Welche Handlungsschwerpunkte soll es künftig geben? Welchen Fragen soll sich die Dübener Heide widmen? Wie kann Leader dazu beitragen, dass die Dübener Heide lebenswert bleibt? – In den kommenden Monaten erstellt die Region eine neue Lokale Entwicklungsstrategie (LES), die als Leitkonzept für die kommende Förderphase 2023 bis 2027 dient.

Dazu soll es am 16. März um 17 Uhr eine offene Online-Veranstaltung geben. Bürgerinnen und Bürgern aus den Kommunen Bad Düben, Dommitzsch, Doberschütz, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Mockrehna, Trossin sowie den Ortsteilen Welsau und Zinna der Stadt Torgau werden die Grundzüge von Leader und erste Ergebnisse der Regionalanalyse vorgestellt, bevor in Arbeitsgruppen ein Blick auf die Bereiche „Freizeit und Tourismus“, „Nachhaltige Siedlungsentwicklung und Infrastruktur“, „Aktives Dorf“ sowie „Arbeit, Wirtschaft, Handwerk“ geworfen wird: Was sind Ihre Ideen für Ihren Ort und die Heide?

Beteiligung per Internet

Eine Online-Beteiligungsplattform ermöglicht allen Bürgern Mitsprache unabhängig von der Teilnahme an den Veranstaltungen. Ab der zweiten Märzhälfte können dort Einschätzungen über Stärken und Herausforderungen in der Region eingebracht, Themen der neuen Förderphase in der Dübener Heide kommentiert und Projekte vorgeschlagen werden.

Den Zugang zur Online-Veranstaltung gibt es auf der Internetseite auf www.leader-duebener-heide.de. Der Link zur Plattform wird ebenfalls dort veröffentlicht.

Von LVZ