In Eilenburg und Bad Düben machen Eltern gegen die erneute Schließung von Kitas und Schulen mobil. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen im Landkreis Nordsachsen hatte der Freistaat in der vergangenen Woche verfügt, dass die erst am 18. März wieder eröffneten Kindereinrichtungen und Schulen ab diesen Montag erneut schließen müssen. Das stößt bei den Betroffenen auf heftigen Widerstand.

Zur Galerie In Eilenburg und Bad Düben haben Eltern mit einer speziellen Schmückaktion an den Rathaus gegen die Schließung von Kitas und Schulen protestiert.

„Kita und Schulen für alle“

In Bad Düben stellten Eltern und Kinder am Sonntagnachmittag demonstrativ Schuhe und Plakate vor das Rathaus. Sie forderten unter anderem „Kita und Schulen für alle“ und „Bildung und Sport müssen endlich wieder möglich sein – Eltern steht auf“. Sie zeigen damit ihr Unverständnis mit dem ständigen hin und her bei Öffnungen von Kitas, Schulen sowie dem Verbot von Vereinssport.

Bad Dübener stellten am Sonntag auch Schuhe und Plakate vor die Rathaustür in der Kurstadt. Quelle: Steffen Brost

„Konsequenz sieht anders aus“

Für die Bad Dübenerin Andrea Schmidt ist das Maß schon lange voll. „Ich bin einfach nur noch wütend. Gerade hier in der Stadt wurde doch viel getestet. Alle waren negativ. Da wurde ein richtig großer Aufwand betrieben. Und dann ist nach einer Woche alles wieder vorbei. Konsequenz sieht in meinen Augen anders aus. Entweder, man hätte Schulen und Kitas von vorn herein geschlossen halten müssen oder die eine Woche bis zu den Ferien mit Schnelltestungen weiter offen halten. So bringt das die Kinder und Eltern nur auf die Palme“, so Schmidt.

Freya will zurück in die Schule

Auch die sechsjährige Freya Rentzsch will gerne wieder in die Heide-Grundschule zurück. „Schule zu Hause ist blöd. Ich möchte lieber im Klassenzimmer lernen. Eltern können nicht so gut erklären wie Lehrer“, sagte die Erstklässlerin. Für ihre Eltern Sina und Thomas Rentzsch ist die erneute Schließung von Schulen auch ein organisatorisches Problem. „Wir sind beide berufstätig und dürfen aber keine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Lange geht das alles nicht mehr gut“, sagte Thomas Rentzsch.

Bürgermeisterin Münster will Schuhe nach Dresden bringen

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) war durch ein Zufall am Sonntagnachmittag auch noch mal am Rathaus. „Ich unterstütze die Aktion und fahre die Schuhe auch direkt bis nach Dresden ins Ministerium. Damit die dort sehen, wie ernst die Lage ist“, so das Stadtoberhaupt.

Protest auch in Eilenburg

„Für unsere Kinder. Es reicht. Öffnet die Schulen und Kitas. Schnappt euch ein paar Kinderschuhe und stellt sie mit euren Botschaften ans Rathaus Eilenburg“, hieß es einem Aufruf, der am Sonntag in Eilenburg kursierte. Innerhalb weniger Stunden war die Treppe am Rathaus mit Schuhen, Kleidung, selbst geschriebenen Zetteln und Banner dekoriert. „Alle Kinder sind systemrelevant“ heißt es auf einem Banner, das am Treppengeländer gut sichtbar angebracht ist.

Eilenburger Kinder, Eltern und Großeltern haben Schuhe auf die Rathaustreppe gestellt, Zettel geschrieben und Banner angebracht. Sie protestieren gegen die erneute Schließung von Kitas und Schulen. Quelle: Kathrin Kabelitz

Eine junge Familie stellt ein Paar kleine Schühchen auf eine der Stufen. Seit Weihnachten sei die kleine Tochter gerade mal drei Wochen in der Kita gewesen, sagt die Mutter. „Wir wollen wieder in die Schule!“. Wir wollen wieder tanzen, Fußball spielen und unsere Freunde treffen“, ist ein gelber Zettel beschrieben. „Wie soll ich ein Superheld werden, wenn ich meine Flügel nicht ausstrecken kann?“, hängt gleich daneben ein beschriftetes T-Shirt. „Jedes Kind hat ein Recht auf gemeinsames Lernen und Spielen“, hat die besorgte Oma dreier „wunderbarer Enkel“ auf Papier festgehalten.

Eilenburger Kinder, Eltern und Großeltern haben Schuhe auf die Rathaustreppe gestellt, Zettel geschrieben und Banner angebracht. Sie protestieren gegen die erneute Schließung von Kitas und Schulen. Quelle: Kathrin Kabelitz

Rackwitzerin startet Petitionen gegen Schließung

Eine Frau aus Rackwitz hat indes zwei Petitionen gestartet, die sich gegen die Schließung von Bildungseinrichtungen in Nordsachsen und in ganz Sachsen wenden. Darin heißt es: „Durch die Schließung von Bildungseinrichtungen verbauen wir die Zukunft unserer Kinder. Sie erleiden psychische Schäden und werden in ihren persönlichen sowie beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten extrem eingeschränkt.“

Über 5000 haben bereits unterschrieben

Innerhalb von nur 48 Stunden wurde das Sammelziel von 5000 Unterschriften erreicht. „Da es bereits in der kommenden Woche wieder zahlreiche Besprechungen auf Ebene der Landkreise, des Freistaats Sachsen sowie des Bundes stattfinden, reichen wir die Petition für Nordsachsen noch heute Abend ein“, kündigte die Initiatorin an.

Auch Landrat Kai Emanuel (parteilos) habe Kenntnis von der Petition und unterstütze das Anliegen. „Er setzt sich bereits dafür ein und wird sich auch weiter dafür einsetzen, dass in der nächsten Corona-Schutzverordnung eine lokale Betrachtung des Infektionsgeschehen bezüglich der Öffnung bzw. Schließung umgesetzt wird“, heißt es.

