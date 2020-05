Auf den Spuren der Todesmärsche von 1945

Eilenburg

Vogelzwitschern, leises Blätterrauschen. Es ist ein warmer Maitag, nur vereinzelt dringt das Geräusch eines vorbeifahrenden Autos zu dieser Lichtung vor, nur wenige Meter vom Ortsausgang Durchwehnas entfernt. Es hat etwas Groteskes und Unwirkliches, wenn die Schönheit und die Ruhe der Natur auf menschengemachte Grausamkeit treffen – auch hier bei Durchwehna. Eine große Säule dominiert die Lichtung. „Nie wieder!“ ist darauf eingeprägt, begleitet vom Symbol der Kämpfer gegen den Faschismus. An dieser Stelle liegen mutmaßlich acht Häftlinge, die im April 1945 auf dem Todesmarsch aus dem Konzentrationslager Neu-Staßfurt, ein Außenlager des KZ Buchenwald, grausam ermordet wurden.

Der Todesmarsch führte einige Häftlinge durch Durchwehna

Durchwehna: Christina Fichtner erzählt, wie ihre Mutter den Gefangenen auf dem Todesmarsch helfen wollte. Quelle: Katharina Stork

Anzeige

An diesem Maitag im Jahr 2020 stehen fünf Jugendliche um das Denkmal herum, besehen sich die Inschrift, die gepflanzten Blumen. Es sind fünf Firmlinge aus Wernigerode, die in Vorbereitung auf ihre Firmung im Oktober bestimmte Stationen des Todesmarsches besichtigen, den 1945 unter anderem die „evakuierten“ Häftlinge aus dem KZ-Außenlager Langenstein-Zwieberge zurücklegen mussten, oder auch Häftlinge aus dem KZ Neu-Staßfurt, an die beispielsweise in Durchwehna erinnert wird. Mit dabei Pfarrer Stefan Hansch von St. Bonifatius in Wernigerode und Hans Richter von der Interessengemeinschaft Todesmärsche, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema in der Region auseinandersetzt.

Weitere LVZ+ Artikel

Blumen pflanzen vor dem Mahnmal

Durchwehna ist bereits die siebte Station der Firmlinge. In Wernigerode um acht Uhr morgens startete ihr Tagesausflug, auf dem die drei Jungs und zwei Mädchen auch mit mehreren Zeitzeugen und deren Kindern sprechen sollten.

Johannes-Paul, 15 Jahre alt, pflanzt ein neues Blümchen vor das Mahnmal, bewässert es mit Wasser aus einer Plastikflasche. Hans Richter betont: „Bei den Todesmärschen waren viele junge Männer dabei, die nur wenig älter waren als ihr, als sie aus ihrem Zuhause gerissen wurden und die grausame Realität der Konzentrationslager kennenlernen mussten.“

Die wenigsten haben geholfen

Am 9. April 1945 wurden die Häftlinge des KZ Langenstein-Zwieberge auf den Todesmarsch geschickt, der über Quedlinburg, Prettin und Wittenberg führte. Über 2500 der Gefangenen starben auf dem Weg – unterernährt, zu Tode erschöpft. Aber ihr Leidensweg führte sie an Orten vorbei, in denen einige Bewohner den Blick nicht abwandten, sondern versuchten zu helfen. Mit einem Glas Wasser, mit einem Stück Brot. „Aber das war die Minderheit“, betont Hans Richter. Seit Längerem recherchiert der Wernigeroder zu den Todesmärschen und suchte nach einer Möglichkeit, diesen Menschen zu danken, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten, um den Häftlingen zu helfen. Und so entstand im Jahr 2015 das Ehrenbuch „Zivilcourage – Hilfe während der Zeit der Todesmärsche“.

Das unbekannte Geräusch klappernder Holzschuhe

Dazu setzte er sich in Verbindung mit den Zeitzeugen in der Region und deren Kindern. Zu ihnen gehört Christina Fichtner, die in Durchwehna lebt. Mit ihr spricht die Firmlingsgruppe im Anschluss an den Besuch der Gedenkstätte. „Ich habe das selber ja gar nicht erlebt, das war meine Mutter“, schickt sie ihrer Erzählung voraus. Sie selbst wurde erst einige Jahre später, im Jahr 1954, geboren. Ihre Mutter Ehrentraud Fichtner wohnte zum Zeitpunkt des Todesmarsches mit ihren Eltern auf deren Hof in der Söllichauer Straße. „Frau Fichtner hörte schon von Weitem das unbekannte Geräusch der klappernden Holzschuhe“, heißt es im Ehrenbuch.

„Er konnte kaum noch laufen“

„Meine Mutter hat diese langen Kolonnen an ihrem Hof vorbeiziehen sehen und auf einmal scherte ein Häftling aus, der nach Wasser fragte“, erzählt Fichtner. „Er konnte kaum noch laufen.“ Da muss sie kurz Luft holen, die Stimme wird brüchig. Die Geschichte nimmt sie nach all den Jahren in der Erinnerung an ihre Mutter immer noch mit. „Es ist aber gar nicht dazu gekommen, dass er trinkt.“ Zur Strafe sei dieser Mann brutal zusammengeschlagen worden. Und dieser Häftling war höchstwahrscheinlich unter den insgesamt neun, die in Durchwehna erschossen wurden. Die fünf Jugendlichen hören schweigend zu, Nachfragen kommen ihnen nicht über die Lippen – zu gewaltig, zu unvorstellbar scheint die Thematik.

„Ihr müsst die Augen aufhalten“

Nach dem Besuch bei Christina Fichtner besucht die Firmlingsgruppe mit Pfarrer Hansch und Hans Richter noch die Kossaerin Ursula Craichen, Schwiegertochter von Liesbeth Emde, die posthum ebenfalls einen Eintrag im Ehrenbuch erhalten hat. Sie sagt zum Abschied: „Ihr jungen Leute müsst die Augen aufhalten. Damit so etwas nie wieder passiert.“

Letzte Station: Friedhof Kossa

Der Friedhof Kossa ist die letzte Station des Firmlingsausflugs. Quelle: Katharina Stork

Den Ausflug beschließt ein Besuch des Friedhofs in Kossa, an dem ein Mahnmal ebenfalls der Opfer der Todesmärsche gedenkt. Wieder pflanzen die Jugendliche Blumen. Ein Gebet, eine Bitte des Pfarrers Hansch um Courage, um unterdrückten Menschen beizustehen. Dann macht sich die Gruppe zurück auf den Weg nach Wernigerode, nach einem langen Tag voller Eindrücke, Erinnerungen und Unverständnis gegenüber der Grausamkeit, die das Dritte Reich bestimmte.

Von Katharina Stork