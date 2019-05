Eilenburg

Nach einer Verfolgungsfahrt zwischen einem E-Bike-Fahrer und Polizeibeamten im Funkstreifenwagen sucht die Polizei Zeugen. Zu dem Vorfall kam es bereits in der Nacht zum 20. April in der Ziegelstraße in Eilenburg. Dort hatte der E-Bike-Fahrer gegen 1.20 Uhr in Höhe des ehemaligen ECW-Gebäudes eine Gruppe Radfahrer überholt. Auf der Auffahrt zur Brücke hielt dann der Funkstreifenwagen neben dem dunkel gekleideten E-Biker und ein Polizist forderte den Mann zum Anhalten auf.

Aufforderung ignoriert

Der E-Bike-Fahrer habe dies jedoch ignoriert, berichtete nun die Polizei. Er wendete und flüchtete. Dabei fuhr er aus der zuvor überholten Fahrradfahrergruppe fast eine Frau um, die schnell von ihrem Rad sprang und somit einen Zusammenprall verhindern konnte. Die Polizisten verfolgten den Radfahrer und konnten ihn wenig später stellen. Bei dem Mann handelte es sich um einen 25-Jährigen aus Nordsachsen. Bei der Überprüfung des Pedelecs Bulls E-Stream EVO 3 habe sich herausgestellt, dass es gestohlen und manipuliert worden war, so die Polizei weiter. Allerdings konnte das Gefährt bisher noch keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun insbesondere die Frau aus der Fahrradfahrergruppe, die vom Rad gesprungen war, sowie weitere Zeugen aus dieser Gruppe. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, Telefon 03423 / 664-100) zu melden.

