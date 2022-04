Wöllnau

Ein Elektroauto auf dem flachen Lande laden zu wollen, das stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. Während es in Eilenburg zumindest etliche öffentlich nutzbare Ladepunkte gibt, gehen kleinere Dörfer leer aus. Große Energieanbieter winken in Orten wie Doberschütz, wo sich vierstellige Einwohnerzahlen auf mehrere Ortschaften verteilen, ab. Und Initiativen wie die von Schulz-Systemtechnik, das in Doberschütz eine Schnellladestation etablieren will, brauchen Zeit.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

E-Laden auf dem Lande geht nur mit Privatinitiative

Winfried Hauck aus Wöllnau hat sich mit dieser Problematik beschäftigt und sagt: „Ich habe sogar ein gewisses Verständnis dafür, dass EnviaM und Co nicht Zehntausende Euro investieren, wenn dann vielleicht einer einmal im Monat lädt.“ Der 65-Jährige ist daher überzeugt, dass sich das E-Laden auf dem Lande in den nächsten Jahren auf Privatinitiative beschränken wird und geht mit gutem Beispiel voran. Ein grünes Schild weist nämlich seit Kurzem vor dem Reiterhof in der Dorfstraße 8 darauf hin, dass hier nicht nur auf Pferde, sondern auch auf E-Mobilität gesetzt wird.

Sonne produziert den Strom

„Die Sonne produziert auf den Dächern unseres Hofes inzwischen elf kWp, sieben Kilowattstunden können wir zudem speichern. Eine E-Ladestation, die für eine Ladeleistung von elf Kilowatt zugelassen ist und an der wir die Kilowattstunde für 30 Cent abgeben, macht daher durchaus Sinn.“ Natürlich wird damit der Mini-BMW geladen, der in diesen Tagen zum 65. Geburtstag seiner Frau auf dem Hof stand. Doch auch die Ferienwohnung wird inzwischen mit einem E-Ladepunkt beworben. Doch Winfried Hauck öffnet auch gern Einheimischen oder anderen Feriengästen das Hoftor.

Vernetzung und weitere Beschilderung

Er will sich nun drum kümmern, dass der Ladepunkt auch in den Apps für die E-Ladestellen aufgenommen wird. Doch hilfreich, so überlegt er, wäre sicher auch ein Schild an der Gaststätte, die sich wie Kirche samt Friedhof in Blickweite befindet. Denn auch dortige Besuche könnten mit dem Laden des Autos verbunden werden.

Von Ilka Fischer