Doberschütz

Noch ist es nur eine Fläche auf dem Gelände der Schulz-Systemtechnik in Doberschütz, doch Steven Elm sieht die E-Ladestation der Zukunft schon vor sich: „Wir bauen hier rund 200 Meter von der B 87 entfernt eine 240-kW-Ladestation mit firmeninternem AC- sowie zwei öffentlichen DC-Ladepunkten.“ Während das AC für den langsameren Wechselstrom-Anschluss steht, handelt es sich bei DC um einen Gleichstrom-Anschluss, was ein besonders schnelles Laden ermöglicht.

„Damit“, so übersetzt das der 34-jährige Vertriebsmanager für Nicht-Fachleute, „kann ein E-Auto der neuesten Generation in zehn Minuten etwa 200 bis 250 Kilometer Reichweite laden. Kommt ein gängiger Mittelklassewagen mit 60- bis 80-kWh-Akku mit noch 20 Prozent Akku-Ladezustand zu uns, hat der Akku nach einer Viertelstunde bereits 80 Prozent seiner Kapazität wieder.“

Eigener Trafo wird gebraucht

Damit dies so klappt, braucht Schulz-Systemtechnik allerdings einen eigenen Mittelspannungs-Trafoanschluss. Hinzu kommen Ladetechnik, ein im Schulz-Firmenverbund hergestellter Batteriespeicher mit 100 kWh, ein Photovoltaik-Carport, Grünanlagen und natürlich auch mehr Photovoltaikflächen auf dem Dach der Produktionshalle. „Konkret“, so erläutert Steven Elm, „erweitern wir unsere Photovoltaik-Flächen von 25 auf 100 kWp. Mittels intelligenter Software speichern wir dann die überschüssige Energie in die Batterie, welche wir dann wiederum der E-Mobilität zusätzlich zur Verfügung stellen können.“

René Purschwitz und Christoph Kirsten bei Montagearbeiten am Schaltschrank. Quelle: Ilka Fischer

Auch wenn sich Schulz-Systemtechnik bei der genauen Investitionssumme bedeckt hält, fest steht, dass sie hier ein Mehrfaches der 60 000 Euro investiert, die für eine moderne E-Ladestation veranschlagt werden müssen. Für Doberschützer E-Mobilisten ist dies auch deshalb ein Glücksfall, da der Gemeinde bisher durch keinen anderen Anbieter eine E-Ladestation in Aussicht gestellt worden ist.

Das erste Laden dauert noch

Doch wann die ersten Fahrzeuge tatsächlich in Doberschütz laden können, das hängt nun vor allem davon ab, wann die in Aussicht stehenden Fördermittel für die zehn Meter lange Trafostation und für die Ladesäule genehmigt werden. Erst dann, so Steven Elm, beginnt die derzeit bis zu 30-wöchige Lieferfrist für die Trafostation zu laufen.

Vernetzte Energielösungen

Für das mittelständische Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Visbek, das in Doberschütz aber seine Hauptzentrale für die Standorte Leipzig, Burg und Lebus (bei Frankfurt/Oder) hat, ist das Vorhaben weit mehr als eine E-Ladestation, sondern ein wichtiger Schritt im Bereich „Energy Solution“, was sich mit „vernetzte Energielösungen“ umschreiben lässt.

In Doberschütz finden die 70 Mitarbeiter schon jetzt Lösungen und bauen die entsprechenden Schaltschränke, damit im Agrarsektor im Nutztierbereich die Elektrotechnik vollumfänglich läuft. Sie sorgen aber beispielsweise auch dafür, dass die beim Autohersteller produzierten Autos über einen Dreiachsroboter vollautomatisch abgesetzt werden. In der Elektromobilität sehen die Doberschützer nun einen weiteren erfolgversprechenden Geschäftszweig.

Handwerker und Märkte im Blick

„Wir verkaufen nicht einfach Photovoltaikanlagen oder Ladestationen, sondern Konzepte für komplette Ladeparks“, bringt es Steven Elm auf dem Punkt. Er hat dabei das produzierende Gewerbe, die klassischen kleinen und mittelständigen Unternehmen der Region, Einkaufsmärkte wie Mehrfamilienhäuser gleichermaßen im Blick. Es gebe dann kein Produkt von der Stange, sondern eben eine auf den Bedarf abgestimmte maßgeschneiderte Lösung, welche mit dem Kunden erarbeitet wird.

Die E-Ladestation in Doberschütz, die auch mit einer grafischen Visualisierung versehen werden soll, dient dabei auch als Projekt zum Anschauen. „Bei Häusern, Bädern oder Küchen gibt es schon längst Musterausstellungen“, so Steven Elm. „Wir machen dies nun in Sachen E-Ladestationen.“

Flotte wird nach und nach elektrisch

Die Muster-E-Ladestation in Doberschütz rechnet sich aber auch an sich und wird sich nach etwa zehn Jahren amortisiert haben. Denn wird die produzierte Energie mal nicht von Durchreisenden oder Doberschützern angezapft – und übrigens einfach mit Kreditkarte bezahlt –, nutzt das Unternehmen die Sonnenenergie selbst. Und diese fließt dann nicht nur in die Produktionshalle. Denn schließlich soll auch die Doberschützer Fahrzeugflotte, die immerhin 50 Transporter und Pkw umfasst, nach und nach zumindest weitgehend elektrisch rollen. Auch deshalb hat Schulz-Systemtechnik, das seit 1997 an der alten Mühle 4 im Gewerbegebiet seinen Sitz hat, eine zweite Ausbaustufe fest im Blick – dann soll die E-Ladestation weitere acht AC-Anschlüsse erhalten.

Von Ilka Fischer