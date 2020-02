ECC setzt Notruf ab: So wenig Teilnehmer für Rosenmontagsumzug wie nie

Eilenburg

Eigentlich sind die Mitglieder des Eilenburger Carneval Clubs (ECC) ein durchweg fröhliches Völkchen. Doch beim Blick auf den Rosenmontag, der am 24. Februar traditionell mit einem Umzug über die Bühne gehen soll, dürften sich die Mienen derzeit nach unten verziehen. Denn die Zahl der bisher gemeldeten Teilnehmer ist so gering wie nie.

Karnevalisten wollen an Tradition festhalten

„Aktuell liegen zwölf Anmeldungen von verschiedenen Gruppen vor“, sagte Mathias Gürke, der ECC-Vorsitzende. Zu wenig, um einen abwechslungsreichen und vor allem für die Bevölkerung sehenswerten Umzug auf die Beine zu stellen. Doch die Veranstaltung abblasen – daran denkt der ECC nicht, hofft vielmehr, dass sich bis dahin noch Leute melden. „Es ist der 29. Rosenmontagsumzug. Und wir wollen an dieser Tradition festhalten“, so Gürke. Er würde sich freuen, wenn sich noch Unternehmen oder andere Gruppen melden, die mit den Eilenburger Faschingsfreunden durch die Stadt ziehen.

Allein der ECC werde mit vier Wagen dabei sein. Auch die Stadtverwaltung treibt es wieder närrisch und ist dabei. Ebenso etliche Partnervereine aus dem Umland. Einen großen Dank schickt Gürke auch an den Eilenburger Fanfarenzug, der abermals mit von der Partie ist.

Umzug wurde früher live vom MDR übertragen

Mathias Gürke, Vorsitzender ECC Eilenburg Quelle: Heike Liesaus

Dass das Interesse geringer wird, erklärt sich Gürke einerseits damit, dass der Rosenmontag nun mal auf einen Wochentag fällt und womöglich die Leute nicht freinehmen wollen oder können. Andererseits hatten die früheren Übertragungen des Mitteldeutschen Rundfunks eine hohe Sogwirkung. Eilenburg lief live im TV – und da wollten sich viele sehen. Das ist seit einigen Jahren nicht mehr der Fall.

Womöglich wäre das Teilnahme-Interesse höher, wenn die Eilenburger ihren Umzug an einem Sonntag machen. Doch dann würden sie mit ihrer Tradition brechen – keine gute Idee.

ECC-Chef Mathias Gürke hofft nun, dass bis zum 24. Februar noch Anmeldungen eingehen. Die könne jeder problemlos über die Internetseite des Vereins vornehmen. Denn schließlich ist die Organisation eines solchen Umzuges für den ECC aufwendig – auch kostenseitig. Es müsse Absprachen mit Stadt, Polizei, Feuerwehr und Rettungswesen geben. Sicherheitsdienste und Absperrungen schlagen finanziell zu Buche. Und weil das alles so ist, soll sich der Umzug auch lohnen.

Schmerzhafte Erfahrungen auch in Oschatz

Wie schwer es sein kann, Umzüge zu organisieren, das wissen auch die Narren in anderen Orten im Landkreis Nordsachsen. So haben beispielsweise die Karnevalisten in Oschatz bereits Erfahrungen mit blamablen Umzügen sammeln müssen: Nach dem letzten Versuch 2013 mit einigen kurzfristigen Absagen kam nach der Musikkapelle nicht einmal ein halbes Dutzend Bilder. „Reif für einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als kürzester Faschingsumzug“, kommentierte die OCC-Spitze damals mit einem Restvorrat an Humor. Mittlerweile rollt an diesem Wochenende der 6. FaschingsumZug auf den Gleisen der Döllnitzbahn mit Darbietungen bei mehreren Zwischenhalten und in Mügeln.

Keine Terminschwierigkeiten durch Umzug im November

Die Dahlener Karnevalisten sind dem Problem der geballten Umzugstermine im Februar schon vor langer Zeit ausgewichen. Ihr Umzug – der Heideumzug – findet bereits kurz nach der Saisoneröffnung, meist am zweiten Sonntag im November, statt. Viele andere Karnevalsvereine der Region hätten dann Zeit, in Dahlen mitzuwirken. Dafür revanchiere man sich im Februar mit Gegenbesuchen. Allerdings wird rund die Hälfte der Bilder des Umzuges durch Privatpersonen und Vereine anderer Couleur gestaltet. „Nach meiner Erfahrung steht deren Teilnahme immer dann auf der Kippe, wenn sich dort die ‚Führungskräfte‘ zurückziehen oder zeitliche Probleme haben“, schildert Andreas Jäger, der beim Dahlener Carneval Club für den Umzug verantwortlich ist. Aber man dürfe nicht verkennen, dass der Umzug für die Teilnehmer schon in der Vorbereitung Austausch und Geselligkeit bedeute.

Von Nico Fliegner