Eilenburg

Der Eilenburger Stadtrat beschäftigt sich am Montag erneut mit der geplanten Ansiedlung eines Edeka-Centers in der Ziegelstraße. Die Räte haben sich dazu im Vorfeld in ein 186 Seiten starkes Papier einarbeiten müssen, in dem es um die Abwägung von Stellungnahmen von Bürgern, Behörden, Unternehmen und Verbänden zu dem Bauvorhaben geht. Das Dokument ist ein echtes Bürokratie-Monster und strotzt nur so von Fachbegriffen.

Das sind die Einwände der Bürger

Kritische Punkte sind demnach befürchtete Lärmbelästigungen durch Lieferfahrzeuge, eine Verkehrsverlagerung in die Innenstadt, die Versiegelung von Flächen und die Lage in der Nähe der Mulde als Überschwemmungsgebiet. Zudem bestehen Zweifel an der Funktionalität eines vorgesehenen Kreisverkehrs. Das haben Eilenburger Bürger in dem Verfahren zu bedenken gegeben und lehnen die Ansiedlung ab. Viele Einwände und Hinweise hat die Stadtverwaltung zur Kenntnis genommen beziehungsweise zurückgewiesen und das entsprechend begründet.

Rewe hegt Bedenken

Auf Widerstand stößt das Bauvorhaben aber vor allem bei Edeka-Konkurrent Rewe, der der Stadt formale Fehler bei der Öffentlichkeitsbeteiligung vorwirft. Demnach habe die Stadt eine Frist nicht eingehalten – die Verwaltung widerspricht dem. Die Domicil Hausbau GmbH, Inhaberin der ehemaligen Marktkauf-Immobilien, hegt ebenfalls Bedenken, was in der Natur der Sache liegt. Weil Rewe dort wieder einen Markt etablieren will und ein Mietvertrag existiere, sei der Versorgungsauftrag für die Stadt erfüllt, gab Rewe an. Folglich bedürfe es keiner Edeka-Ansiedlung im Zentrum. Die Stadtverwaltung sieht das anders. Die Kommune verfolgt das Ziel, mit der Edeka-Ansiedlung die Versorgung künftig im Zentrum zu bündeln. Aus dem Standort Schondorfer Mark soll ein Gewerbegebiet werden.

Viele positive Stellungnahmen

Dabei gibt es nicht nur Gegner der Ansiedlung – die meisten Stellungnahmen fallen positiv aus. Die Gemeinde Doberschütz warnt beispielsweise mit zwei Standorten, also Schondorfer Mark und Ziegelstraße als Handelsstandorte, vor einer Überkapazität, da die Kaufkraft nicht vorhanden sei. „Eine städtebauliche Fehlentwicklung in dieser Form sollte man hier unbedingt vermeiden“, so die Kommune und beruft sich auf ein Fachgutachten. Für die Landesdirektion Sachsen (LDS) steht das Edeka-Vorhaben „im Einklang mit den Erfordernissen der Raumordnung“. Die LDS warnt aber ebenfalls, dass der „gleichzeitige Betrieb eines Verbrauchermarktes an der Ziegelstraße und eines SB-Warenhauses am Standort Schondorfer Mark eine „Funktionsstörung der Nahversorgung“ zur Folge hätte. Die Stadt müsse deshalb das Aufstellungsverfahren eines Bebaungsplans für ein Gewerbegebiet am Standort Schondorfer Mark zügig abschließen.

Ziel der Verwaltung ist es nunmehr, dass der Stadtrat am Montag das Papier mit den Abwägungen beschließt. Dann hätte Edeka eine weitere Hürde genommen. Das gesamte Verfahren dauert bereits seit 2016 an.

Der Stadtrat beginnt am Montag (6. Mai) um 16.30 Uhr im Bürgerhaus in Eilenburg und ist öffentlich.

Auch darum geht es im Stadtrat Aus- und Rückblick zur Wohnstandortkampagne „Lieblingsstadt Eilenburg – das Beste an Leipzig“ Neue Kita-Satzung für die Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Eilenburg, also „Bärchen“, „Tausend-Fühler“, Belian-Hort und Hort der Grundschule Berg Widmung einer Straße zwischen Karlstraße und Rollenstraße Einziehung eines Abschnittes des Weges „Am Grünen Fink“ Vereinbarung zum simul+ Wettbewerb, bei dem es um Ideen für den ländlichen Raum geht Überplanmäßige Ausgaben Spenden und Schenkungen Gleich zu Beginn haben die Bürger die Möglichkeit, sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort zu melden

Von Nico Fliegner