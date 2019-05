Eilenburg

Der Stadtrat in Eilenburg hat am Montagabend die Stellungnahmen und Hinweise von Bürgern, Verbänden und Unternehmen zum Bau eines Edeka-Centers in der Ziegelstraße abgewogen und mehrheitlich grünes Licht gegeben. Damit hat Edeka eine weitere Hürde in dem seit 2016 andauernden Verfahren genommen. Jetzt muss die Handelskette noch einen Bauantrag stellen.

Kritische Punkte

Ein Großteil der Einwände und Hinweise wurde zur Kenntnis genommen beziehungsweise nicht entsprochen. Linke-Stadträtin Christiane Prochnow, Gegnerin der Ansiedlung, hatte im Rahmen des Abwägungsprozesses die meisten Anfragen. Als kritische Punkte wurden von Bürgern unter anderem Lärmbelästigungen durch Lieferfahrzeuge, eine Verkehrsverlagerung in die Innenstadt, die Versiegelung von Flächen und die Nähe zum Überschwemmungsgebiet Mulde vorgebracht.

Landesdirektion warnt

Mit Blick auf die Ankündigung von Konkurrent Rewe, bei ehemals Marktkauf einen Rewe-Markt zu bauen, warnt die Landesdirektion, dass dann mit Edeka und Rewe zwei Verbrauchermärkte dieser Art eine „Funktionsstörung der Nahversorgung“ zur Folge hätte. Das will die Stadtverwaltung vermeiden und aus dem Standort am ehemaligen Marktkauf ein Gewerbegebiet machen.

Von nf