Sonntags in die Bibo gehen und ein Buch ausleihen? Eilenburg hat diese Möglichkeit jetzt geschaffen. Am Sonnabend kann man sich in der neuen Bibliothek im Roten Hirsch umschauen. Zu seiner Geschichte gehören gestohlenes Gold, geheimnisvolle Schwerter und viele Gastwirte, die wieder aufgaben.