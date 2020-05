Edeka-Pläne in Eilenburg sind ein Fall fürs Gericht

Eilenburg

Der Lebensmittelhandel in Eilenburg ist hart umkämpft. Jede Neuansiedlung bedeutet für bestehende Märkte möglicherweise Umsatzrückgänge. Deshalb wird die geplante Ansiedlung eines Edeka-Centers mit Baumarkt in der Ziegelstraße von Anfang an kritisch gesehen.

Konkurrenz gegen Edeka

Neben Befürwortern gab und gibt es Gegner. Das sind nicht nur Bürger, die einen weiteren Markt in der Stadt für überflüssig halten, sondern eben auch konkurrierende Standorte, die letztlich ihre Existenz bedroht sehen. Denn schon einmal kam über einen Vollsortimenter – damals Marktkauf in Eilenburg Ost – das Aus. Dort ist nun seit April ein Kaufland drin – und will es bleiben. Aber was passiert, wenn das neue Edeka-Center erstmal steht?

Eine Frage, die schon seit langem den Handel in Eilenburg umtreibt. Und deshalb lässt die Konkurrenz nicht locker, um gegen das geplante Edeka-Center vorzugehen. Nunmehr auch gerichtlich.

Verfahren bei Gericht

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, war bereits am 20. Dezember, also wenige Wochen, nachdem der Stadtrat Edeka grünes Licht zum Bauen gegeben hatte, beim Oberverwaltungsgericht Bautzen ein sogenannter Normenkontrollantrag gestellt worden. Das Ziel: den Bebauungsplan Sondergebiet Handel in der Ziegelstraße anzugreifen, der Stadtverwaltung letztlich Fehler nachzuweisen und die Planungen für nichtig zu erklären. Parallel wurde ein Eilantrag gestellt, um den Bebauungsplan vorläufig außer Vollzug zu setzen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sei der Eigentümer einer Einzelhandelsimmobilie in Eilenburg Antragsteller. Details wurden allerdings nicht genannt.

So hat das Gericht entschieden

Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat am 13. Mai darüber entschieden und den Eilantrag als unbegründet abgelehnt. Der Beschluss sei „unanfechtbar und das Eilverfahren damit abgeschlossen“, so die Verwaltung weiter.

Der Antragsteller hatte argumentiert, dass ihm durch den B-Plan, der die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters ermöglicht, ein schwerer Nachteil entstünde. Laut Gericht würden die Interessen des Antragstellers aber nicht so stark beeinträchtigt, dass dies eine vorläufige Außervollzugsetzung des Bebauungsplans rechtfertige. Unter anderem seien rein wettbewerbliche Auswirkungen rechtlich nicht geschützt, argumentierten die Richter.

Jetzt kann es weitergehen

Nunmehr besteht also Rechtssicherheit – nicht nur für die Stadtverwaltung, sondern auch für den Investor Edeka. Da auf dem Baufeld in den vergangenen Wochen bereits erste Arbeiten wie das Planiemachen der Fläche und der Bau eines Krötenschutzzaunes begannen, dürfte der nächste Schritt der erste Spatenstich sein. Der soll Mitte des Jahres erfolgen.

Von Nico Fliegner