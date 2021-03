Edeka in Eilenburg: Nun gibt es Termin für den Baustart

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Neuer Edeka in Eilenburg: Baustart am Montag

Die Bauarbeiten für den Edeka in Eilenburg sollen am Montag beginnen. Wie Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) informierte, sei zunächst der Bau eines Regenrückhaltebeckens auf dem Gelände in der Ziegelstraße vorgesehen. Die weitere zeitliche Abfolge ist indes nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage bei Edeka Nordbayern, Sachsen, Thüringen blieb bis Freitag unbeantwortet. In Eilenburg ist ein E-Center geplant. Baustart sollte ursprünglich im vorigen Jahr sein.

Torgauer Straße ab Mittwoch gesperrt

Ab Mittwoch ist in Eilenburg der Bereich Torgauer Straße inklusive Kreuzung Kleine Mauerstraße, Dr.-Külz-Ring und teilweise Nordring voll gesperrt. Eine Zufahrt von der Kleinen Mauerstraße auf die Torgauer ist nicht möglich. Auch die Ausfahrt vom Nordring in Richtung Torgauer Straße ist gesperrt. Bis zum 1. April wird hier eine neue Trinkwasserleitung verlegt. Die Umleitung erfolgt von Ost über Nordring, in der Gegenrichtung geht es über Dr.-Külz-Ring, Wilhelm-Raabe-Straße, Franz-Mehring-Straße.

Neue sachkundige Einwohner ernannt

Für den Stadtausschuss und den Sozialausschuss der Stadt Eilenburg hat der Stadtrat neue sachkundige Einwohner ernannt. Katrin Piossek übernimmt diese Aufgabe als Ersatz für Andreas Steinecke im Stadtausschuss, Yvonne Pötzsch als Ersatz für Silvia Postel im Sozialausschuss. Sachkundige Einwohner haben vornehmlich beratende Funktionen. Durch ihr Fachwissen und ihre Lebenserfahrung sollen sie den Horizont der Stadträte erweitern und für ein besseres Verständnis der zu behandelnden Themen beitragen.

Baumschutzsatzung soll Thema werden

Mockrehnas Gemeinderat Thomas Wejda (FWG) bleibt am Thema Baumschutzsatzung dran. Der Audenhainer regte jetzt erneut eine Diskussion dazu an. Die für Mockrehna geltende Regelung wurde 2012 aufgehoben. Erwin Ellguth (Linke) lehnt das derzeit ab: „Wir haben andere Probleme, sollten kein neues aufmachen.“ Wejda hielt dagegen: „Die Zeit ist reif, etwas für den Klimaschutz zu tun.“ Bürgermeister Peter Klepel bat um Geduld, derzeit werde die Landesfassung überarbeit, im Herbst soll sie vorliegen.

Ehre für Ex-Chef der Stadtwerke

In Gedenken an Wolfram Richter, dem im August verstorbenen früheren Geschäftsführer der Eilenburger Stadtwerke, hat jetzt der ehemalige OBM Hubertus Wacker einen Eintrag in das Ehrenbuch der Stadt initiiert.

Wolfram Richter Quelle: LVZ-Archiv

Darüber informierte die Stadtverwaltung. Richter habe bleibende Spuren für die Entwicklung der Stadt hinterlassen, wofür ihm Dank gebühre, so Wacker. Er habe sich unter anderem für den Stadionbau stark gemacht, arbeitete als Stadtrat aktiv mit und habe bei dem Hochwasser 2002 nach wenigen Tagen die Strom- und Gasversorgung der Bürger wieder organisiert. „Ohne seinen Willen, seine Fachkompetenz und seine bis an die Grenzen gehende Einsatzbereitschaft hätten wir heute nicht solch erfolgreich arbeitende Stadtwerke“, so Wacker.

Technik verschlissen

Am Wohnmobilstellplatz auf dem Parkplatz am Nordring in Eilenburg muss die Technik erneuert werden. Wie Heiko Leihe von der Stadtverwaltung sagte, sei diese verschlissen. Das beträfe unter anderem den Stromanschluss. Am Nordring können Camping-Freunde ganzjährig, ohne Anmeldung und kostenfrei den Stellplatz nutzen. Ob die Erneuerung Sinn macht, wollte Stadtrat Mathias Teuber (SPD) wissen. Denn immerhin gebe es mit dem Campingplatz ein vielfältiges Angebot im Osten der Stadt. Doch verzichtbar ist der Stellplatz am Nordring offenbar nicht, auch wenn es keine Zahlen über dessen Belegung gibt. Das Angebot wurde 2005 im Zuge der Grüngürtel-Gestaltung mit Fördermitteln geschaffen.

Grundstück verkauft

Die Stadt Eilenburg hat einen Käufer für ein 1122 Quadratmeter großes Grundstück im Dr.-Külz-Ring gefunden. Dabei handelt es sich um eine Fläche gegenüber den dortigen Bushaltestellen, links daneben grenzt ein Mehrfamilienhaus an. Das Grundstück zeichnet sich durch einen großen Grünflächenbereich im hinteren Teil aus. Verkauft wird es nunmehr für 89 760 Euro. Die Bebauung soll der Umgebung angepasst sein, das heißt, es ist eine Lückenbebauung mit einem Wohnhaus möglich. Laut Stadtverwaltung planen die neuen Eigentümer den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück stand viele Jahre zum Verkauf.

Mängel online melden

Bürger der Gemeinde Laußig können sich neuerdings mit Beschwerden und Anregungen zu Mängeln oder Missständen auf Straßen, in Parks und Anlagen über ein auf der Homepage eingerichtetes Online-Formular an die zuständigen Mitarbeiter in der Gemeinde wenden. „Mitunter kann es vorkommen, dass auftretende Mängel nicht schnell genug beseitigt werden, oder uns nicht bekannt sind“, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem Formular können Bürger nun bequem festgestellte Mängel und Anregungen mitteilen: „Mit diesem Wissen, können wir als Gemeindeverwaltung Laußig gezielter und besser handeln.“

Von lvz