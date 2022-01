Edeka und mehr – was in Eilenburg-Ost 2022 geplant ist

Eilenburg

Allein im Eilenburger Stadtteil Ost gibt es in diesem Jahr sechs größere Bauprojekte. Die LVZ stellt sie vor.

Rinckarts bekommen neue Turnhalle

Im späten Frühjahr 2022 wird die neue Zwei-Felder-Sporthalle am Martin-Rinckart-Gymnasium fertig sein. Die 3,5 Millionen Euro teure funktionale Halle, die von Landkreis und Stadt gemeinsam gebaut wird, steht nicht nur den 700 Rinckarts, sondern auch dem Vereinssport zur Verfügung.

Outdoor-Fitness-Anlage entsteht

Eilenburg bekommt bis zum Juni für rund 285 000 Euro in Eilenburg-Ost eine Outdoor-Fitnessanlage. Auf der Grünfläche zwischen Torgauer Landstraße und Thomas-Müntzer-Straße sollen drei barrierefreie und seniorengerechte Fitness- und Bewegungsgeräte aufgestellt werden. Des Weiteren ist auf dem Spielplatz eine Kletterwand vorgesehen. Gleichzeitig wird das marode Wegesystem erneuert. Die Hauptwege erhalten erstmals eine Beleuchtung, das Buswartehäuschen wird durch ein neues ersetzt. Als Sichtschutz sind verschiedene Anpflanzungen angedacht.

Millionen fließen unter, in und für die Straße

Die Sprottaer Landstraße wird im Sommer zur Großbaustelle. In dem rund 400 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung August-Bebel-Straße und den Wasserskianlagen werden dann allein rund 1,3 Millionen Euro in den Ausbau von Straße, Rad- und Gehweg fließen. Der Landkreis trägt dabei mit 1,125 Millionen Euro den Löwenanteil. Die Stadt Eilenburg ist mit 175 000 Euro im Boot. Zusätzlich investiert die Stadt aber noch 30 000 Euro in die Straßenbeleuchtung. Zudem stellt sie ein neues Buswartehäuschen an der dann barrierefreien Bushaltestelle auf.

Bevor der Landkreis so richtig loslegen kann, wird zunächst der Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen seine Wasserleitungen in diesem Bereich auswechseln. Zudem haben die Stadtwerke angekündigt, dass sie in diesem Bereich eine neue Gasleitung verlegen. Zugleich wollen sie auch noch Stromfreileitungen durch Erdkabel ersetzen sowie Hausanschlüsse erneuern.

Edeka will Flaggschiff eröffnen

Im dritten Quartal will Edeka sein neues Flaggschiff in der Eilenburger Ziegelstraße eröffnen. In dem über einen Kreisverkehr angebundenen Handelsbereich wird es Imbiss- und Café-Angebot, aber auch einen Garten- und Baufachmarkt geben. Zudem wird in diesem Bereich eine barrierefreie Bushaltestelle errichtet.

Projekt Hochhausstraße

In der Hochhausstraße sollen 2022 rund 1,2 Millionen Euro investiert werden. Dabei werden die großflächigen Schäden im Gehweg- und Fahrbahnbereich beseitigt, zudem erfolgt eine grundhafte Instandsetzung der Regenentwässerung. Ergänzend sollen eine Doppel-Bushaltestelle vor dem Gymnasium und 16 neue Parkplätze geschaffen werden. Gelder fließen auch in die Instandsetzung der Gehwege, in die Beleuchtung, in den Einfahrtsbereich von der Rosa-Luxemburg-Straße und in die Gestaltung der Grünfläche im Haltestellenbereich.

Eine P+R-Anlage für den Bahnhof

Am Bahnhof in Eilenburg-Ost soll für rund eine Million Euro eine P+R-Anlage errichtet werden. Ob es in diesem Jahr schon klappt, dahinter steht allerdings ein Fragezeichen. Die Stadt hat die Fläche aber bereits mit Fördermitteln gekauft. Weitere wurden für die anstehende Planung beantragt. Nur wenn alles rund läuft, kann das Projekt bis zum Jahresende verwirklicht werden. Wenn es nicht klappt, wird es 2023.

Von Ilka Fischer