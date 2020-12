Edeka will weiterhin in Eilenburg bauen

Bad Düben/Eilenburg

Hier gibt es die aktuellen Nachrichten aus Eilenburg und Bad Düben.

Edeka hält an Bauplänen fest

Die Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG, die in der Ziegelstraße in Eilenburg ein E-Center errichten will, hält an diesen Plänen weiter fest. Das sagte Heiko Leihe von der Stadtverwaltung. Die Kommune habe kürzlich Kontakt zum Vorstand gehabt, der die Bauabsicht bestätigt habe. Noch in diesem Jahr werde es zudem ein Treffen geben. Dort soll das weitere Vorgehen besprochen werden. Edeka wollte ursprünglich in diesem Jahr mit dem Neubau anfangen.

Geburten in Eilenburg sind weiter möglich

Die Eilenburger Geburtenstation hat weiter geöffnet. Das bestätigt Tobias Kirchner, Pressesprecher der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, zu der auch die Klinik Eilenburg gehört, auf eine entsprechende Nachfrage der LVZ. Nach den Veröffentlichungen in Sachen Corona und den dadurch bedingten Einschränkungen hatte es insbesondere unter werdenden Eltern einige Verunsicherungen gegeben. „Doch die Geburtshilfe und damit auch der Kreißsaal sind davon nicht betroffen. Hier wird wie bisher weiter gearbeitet“, so Tobias Kirchner.

Fußweg an B 87 kommt nicht

Die seit 2005 laufenden Planungen für einen Fußweg entlang der B 87 in Gordemitz sind gescheitert. Die Gemeinde Jesewitz hat nach Angaben von Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) nunmehr einen negativen Fördermittelbescheid erhalten. Zuletzt hatte Tauchnitz noch Hoffnungen, dass das Vorhaben endlich zum Tragen kommt. Ob die Gemeinde einen neuen Anlauf nimmt, ist offen. Der Fußwege-Bau würde um die 800 000 Euro kosten.

Poller am Postweg offenbar Hindernis

Ein Poller am ausgebauten Postweg in Eilenburg erweist sich offenbar als störend. So kämen Rollstuhlfahrer und Mütter mit Zwillingskinderwagen nicht vorbei und müssten über die Weg-Einfassung fahren. Darauf wiesen Bürger und Stadträtin Birgit Rabe ( FW) jüngst hin. Die Stadtverwaltung kündigte an, das Ganze prüfen zu wollen. Der Postweg wurde im Herbst erneuert.

Ratssitzung in Zschepplin fällt aus

Die letzte Zscheppliner Gemeinderatssitzung in diesem Jahr, die am Dienstag im Naundorfer Saal stattfinden sollte, fällt wegen der aktuellen Situation aus, informierte Bürgermeister Kay Kunath (parteilos). Die auf der Tagesordnung stehenden Beschlüsse können damit erst im nächsten Jahr verabschiedet werden.

Neue Spielgeräte für Laußig und Pressel

Die verschlissenen Spiel- und Klettergeräte auf dem Spielplatz in Laußig sind weitgehend abgebaut – doch ein neuer Rutschenturm ist bereits in Sicht. Möglich machen die Anschaffung Mittel aus der Leader-Förderung, für die die Gemeinde Laußig den Zuschlag bekommen hat. Insgesamt sind das 32 000 Euro, von denen auch der Ortsteil Pressel profitiert. Dort soll der Spielplatz ebenso eine neue Kletter-Turn-Kombination erhalten. Ortschaftsrats-Chef Florian Kern ist froh, dass dies dank des Engagements der Mitarbeiter des Hauptamtes noch kurzfristig alles geklappt hat.

