Doberschütz

Der Boom auf Baugrundstücke scheint ungebrochen. Doberschütz hat jedenfalls für die 13 Bauplätze an den Doberschützer Krautgärten mehr Interessenten als Bauplätze. Deren Erschließung befindet sich im Endspurt. Die genaue Abrechnung stehe zwar noch aus, so Bürgermeister Roland Märtz (CDU). Doch er gehe davon aus, dass bei der Ausschreibung, die in wenigen Tagen erfolgen soll, das Mindestgebot nicht über 90 Euro je Quadratmeter liegen wird. Wie schon bei den Bauplätzen in der Sprottaer Bucht will die Gemeinde bei der Vergabe ein Bewertungssystem einsetzen. In diesem werden Kinder, Ehe oder eingetragene Partnerschaft, das Alter und die Eigennutzung als Hauptwohnsitz berücksichtigt. Erreichen Kaufinteressenten die gleiche Punktezahl, kommt der zum Zuge, der den höheren Preis bietet.

Gemeinde steckt Verkaufserlös in nächstes Wohngebiet

Die Gemeinde will mit dem Verkaufserlös den aufgenommenen Kredit in mittlerer sechsstelliger Höhe tilgen. Den damit zu gewinnenenden Spielraum will sie dann aber gleich nutzen, um mit der Windmühlenbreite in Mörtitz den nächsten Eigenheimstandort zu erschließen. Konkret handelt es sich dabei um rund 8000 Quadratmeter, die als Baugrundstücke parzelliert werden sollen.

Baugebiet Rote Jahne wird privat erschlossen

Zudem haben die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung mit der Zustimmung zur Änderung des Bebauungsplanes Rote Jahne Nr. 2 auch die Weichen für ein Wohngebiet mit zwölf Bauplätzen eines privaten Investors auf der Roten Jahne gestellt. Auf Wunsch des Investors, der Süß Bau GmbH, die eine etwa 8000 Quadratmeter große Fläche südwestlich der Alten Flugplatzstraße und nördlich der Straße Roten Jahne inzwischen gekauft hat, wurde in dem seit 2005 rechtsverbindlichen Bebauungsplan ein Baufeld gedreht, der Spielplatz verrückt und das Mindestmaß der Dachneigung den heutigen Wünschen angepasst.

Vor dem eigentlichen Häuserbau muss das Gelände, auf dem auch noch zwei leer stehende Gebäude Rote Jahne 15 und 16 abgerissen werden, aber erst noch erschlossen werden.

Erschließung und Vermarktung beginnt im Sommer

Wie Achim Haas, Geschäftsführer der SUB GmbH Leipzig, der die Vermarktung übernimmt, gegenüber der LVZ informierte, gehe er davon aus, dass die Erschließung damit im Juli beginnt und im Herbst abgeschlossen ist. „Damit werden wir Ende Mai/Anfang Juni mit der Vermarktung der 480 bis 640 Quadratmeter großen Grundstücke starten.“ Der Kaufpreis ließe sich allerdings erst nach der Endkalkulation für die Erschließung sagen. Er werde, so Haas, aber auf jeden Fall jenseits der 100-Euro-Marke liegen.

Die Nachfrage, so bestätigte auch er noch einmal, sei jedenfalls ungebrochen. Schon jetzt hätten sich 30 Interessenten bei ihm gemeldet. Dabei handelt es sich um die junge Familie aus Leipzig ebenso wie um ältere Paare, die sich hier einen altersgerechten Bungalow bauen lassen wollen.

Ein weiteres potenzielles Baugebiet mit 23 Grundstücken ist zudem von einem Leipziger Investor in Sprotta-Siedlung geplant. Hierfür wird derzeit der Bebauungsplan „Paschwitzer Landstraße“ erarbeitet.

Von Ilka Fischer