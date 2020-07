Eilenburg: 50 Müllsäcke illegal entsorgt – Umweltamt sucht Zeugen

Eilenburg

Die Untere Abfallbehörde des Landratsamtes Nordsachsen sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie in Eilenburg im Bereich der Dr.-Belian-Straße illegal Müll entsorgt wurde. Dabei handelt es sich um 50 schwarze Säcke, die Unbekannte im Zeitraum vom 16. bis 21. Juli an drei Stellen verteilt haben. Abgeladen wurde der Müll am Stromhaus, hinter dem Haus 4 und am Amtsgericht. Gefüllt waren die Säcke mit Pfandflaschen, die in einem Penny-Markt gekauft wurden. Außerdem befanden sich Altkleidung und kleinere Mengen von Baustellenabfällen in den Säcken.

Wer hat etwas gesehen?

Wer etwas beobachtet hat, kann sich beim Umweltamt unter Telefon 03421/7584131 melden.

Von LVZ