Eilenburg: 79 Jahre alte Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Eilenburg

Bei einem Unfall auf der Torgauer Straße in Eilenburgist am Freitag eine 79 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte gegen 10.40 Uhr eine 29 Jahre alte Transporterfahrerin vom Kornmarkt nach links auf die Torgauer Straße abbiegen. Dabei habe sie die 79-jährige Passantin übersehen, die gerade die Straße überquerte. Die Frau wurde von dem Fahrzeug erfasst und erlag wenig später am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Straße gesperrt

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.

Die Torgauer Straße musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Auch die Geschäfte in dem betroffenen Bereich waren für Passanten nicht zugänglich.

Von LVZ