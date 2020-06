Eilenburg: 84-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eilenburg

Eine 84 Jahre alte Radfahrerin wurde am Dienstagmittag bei einem Unfall in Eilenburg schwer verletzt. Die Frau stand gegen 13.30 Uhr in der Straße Am Anger auf dem Fußweg und wollte die Straße überqueren. Dabei ragte ihr Fahrrad mit dem Vorderrad in die Fahrbahn hinein, berichtete am Mittwoch die Polizei. Ein vorbeifahrender Pkw habe dann das Rad gestreift.

Polizei ermittelt

Die Seniorin kam zu Fall und musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus stationär behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

