Eilenburg – Abitur-Zeugnisse für einen ganz besonderen Jahrgang

Mit der feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse endete am Sonnabend für 61 Absolventen des Abiturjahrganges 2021 vom Martin-Rinckart-Gymnasium der letzte Schultag. Auf diesen Tag in einem ganz besonderen Schuljahr haben die jungen Frauen und Männer lange hingefiebert. „Es war nicht einfach.

Corona als besondere Herausforderung

Corona hat uns ganz schön gefordert. Dennoch haben wir alles, so glaube ich, gut gemeistert“, ist der 18-jährige Noah Held aus Krippehna zufrieden. Seine Eltern Mirko und Antje blicken jetzt mit einiger Entspannung auf das zurückliegende Schuljahr ihres ältesten Sprösslings. „Das war Stress für alle Beteiligten. Vieles lief zuhause ab. Auch wenn der Abiturjahrgang trotz der hohen Infektionszahlen meist in die Schule durfte. Noah hat sich in dieser Zeit als sehr selbstständiger junger Mann gezeigt und sich gut durch das Abi gekämpft“, ist Mutti Antje stolz auf ihren Großen.

OBM ist Stolz auf Schüler, Lehrer und Eltern

Auch Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler ließ es sich nicht nehmen, den Feierlichkeiten in der Nikolaikirche zu folgen. „Mich freut es besonders heute hier dabei sein zu dürfen. Vor zwölf Jahren feierten wir die Einschulung dieser Schüler, vor vier Jahren dann die Jugendweihe und heute entlassen wir sie in die weite Welt. Ich bin sehr stolz auf die Schule, die Lehrer, die Eltern und die Absolventen, die im Coronajahr ihr Aufgabe meisterlich bewältigt haben. Ganz besonders freut es mich, dass mein Neffe Niklas Schernekau das beste Abitur geschrieben hat“, so Scheler.

Schulleiter erinnert an spannende Zeit

Schulleiter Dieter Mannel blickte in seiner Ansprache auf wechselvolle Jahre dieses Jahrganges zurück. „Es war eine spannende Zeit mit Klassenfahrten, Exkursionen, Jahrgangsfahrten und vielem mehr. Und auf der Zielgeraden tauchte dann plötzlich ein Virus auf, der von niemanden vorauszusehen war. Distanzunterricht, Wechselunterricht haben uns beschäftigt. Ich bin stolz, wie alle das gelöst haben. Mein Dank geht auch an das Sächsische Kultusministerium, das die Abschlussjahrgänge frühzeitig in die Schulen zurückgeholt hat. Der Abschlussjahrgang ist kein Coronajahrgang. Er ist genauso anspruchsvoll wie in den Vorjahren gewesen“, sagte Mannel.

Dank an Eltern

Der Schulleiter richtete sich zudem mit Dank an die Eltern, die mit ihrem Kind diese spannenden zwölf Jahre gemeinsam gegangen sind. „Unterstützen sie sie weiter. Jetzt stehen Berufsausbildung oder Studium an. Der Weg ist noch ein Stück, den ihr Kind geht“, so Mannel. Gemeinsam überreichte der Schulleiter anschließend mit den jeweiligen Tutoren die Abiturzeugnisse. Danach erhielten 14 Abiturientinnen und Abiturienten für hervorragende schulische Leistung traditionell die Silbermedaille des Martin-Rinckart-Gymnasiums.

Niklas Schernekau schafft eine 1.0

Dabei stach Niklas Schernekau besonders heraus. Er schaffte das Abitur mit einer glatten 1,0. Max Radenz und Hannah Schwarze bestanden mit 1,1. Paul Hannatzsch, Paloma Padrock, Wieland Richter und Emely Biermann schafften einen Notendurchschnitt von 1,2. Simon Gegner, Anna Mählmann, Cora Rother, Selina Birken, Femke Viola Idler und Kasimir Ehrmann erreichten 1,3 und Kilian Krüger 1,4. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft zeichnete Hannah Schwarze, Cora Rother, Paul Hannatzsch und Niklas Schernekau für ihre besonderen Leistungen aus.

Weitere Ehrungen

Die Gesellschaft Deutscher Chemiker ehrte Marie Breier, Max Radenz und Kasimir Ehrmann. Den Abiturpreis Deutscher Mathematiker erhielten Emely Biermann und Lilli Enders. Der Jahrgangsbeste Niklas Schernekau sowie Abiturientin Lenja Elflein bedankten sich anschließend für eine tolle Schulzeit: „Wer hätte das gedacht, das wir das Abi bestehen. Vor zwölf Jahren waren wir knackige sechs und fieberten dem Schulanfang entgegen. Dann begann unsere Reise in das große Abenteuer Schulzeit. Die Grundschule gab erste Einblicke was uns noch alles erwartet. Dann plötzlich saßen wir in den fünften Klasse des Gymnasiums.

Tor in die Zukunft steht offen

Beim ersten Blick ins Tafelwerk überlief uns ein eiskalter Schauer. Später begann dann die Jagd nach Punkten und guten Klausuren. Corona traf uns am Ende, mitten in der Vorbereitung auf das Abitur. Es gab zittern und schlaflose Nächte. Doch wir haben es geschafft und können stolz sein.“ Das wirklich letzte Wort hatte Dieter Mannel. „Jetzt entbinde ich euch von den Rechten und Pflichten unserer Schule. Und wenn Euch irgendwann jemand in der Zukunft die Türe zuhält, dann tretet sie ein“.

Noah Held, 18 Jahre aus Krippehna: Ich studiere in Dresden Versorgungstechnik. Vielleicht übernehme ich später mal die Heizungs- und Sanitärfirma meines Vaters.

Cora Rother, 18 Jahre aus Krippehna: Für mich geht es im Oktober zum Studium nach Dresden. Dort will ich Bauingenieur studieren.

Niklas Schernekau, 18 Jahre aus Eilenburg: Ich genieße jetzt die Ferien an der Nordsee und danach studiere ich an der HTWK Leipzig Wirtschaftsingenieur für Bau.

Juliet Finke, 18 Jahre aus Eilenburg: Ich mache jetzt einige Praktikas. So im Eventmanagement, beim Radio, in einer Klinik und als Kinderanimateur. 2022 beginne ich dann mein Studium.

