Eilenburg: Ärger mit Tauben auf dem Sorbenturm

Eilenburg

Wenn man sich dem 16 Meter hohen Sorbenturm auf dem Eilenburger Burgberg nähert, hört man schon von weitem ein Gurren. Plötzlich flattern Tauben aufgeschreckt umher und ziehen ihre Kreise. Blickt man auf das alte Gemäuer, sieht man ihre Artgenossen vereinzelt in den Löchern und auf Steinkanten sitzen. Neugierig beobachten sie, was sich am Fuße des Sorbenturms abspielt.

Taubenkot am Gemäuer

Kot von wilden Tauben liegt auf einem der Ausguck-Fenster im Sorbenturm. Bild rechts: Tauben tummeln sich im Mauerwerk und auf Steinen. Quelle: Nico Fliegner

Die wilden Tauben sind seit längerer Zeit ein Ärgernis. Das Federvieh hat den altehrwürdigen Turm, der zwischen 10. und 12. Jahrhundert in Ziegelbauweise errichtet wurde und ein beliebtes Ausflugsziel ist, weil Besucher einen herrlichen Blick über weite Teile der Stadt und des Umlandes haben, in Beschlag genommen. Überall liegt Taubenkot herum und klebt am Mauerwerk. Auch die Plattform ganz oben ist mit dem Dreck übersät – kein schöner Anblick.

Nabu hat Lösung parat

Die Stadtverwaltung hat sich schon seit langem mit der Frage beschäftigt, wie man dem Tauben-Problem Herr werden kann. Die teure und wohl etwas aufwendigere Variante, nämlich eine Vogelabwehr zu installieren, kommt nicht in Frage. Vielmehr hat sich die Kommune den Naturschutzbund (Nabu) ins Boot geholt – und der hat nunmehr eine einfache Lösung umgesetzt.

Frank Heine, seit 30 Jahren für den Nabu als Naturschützer in der Region um Leipzig unterwegs, hat mit seinem Helfer-Team zwei Nisthilfen für Turmfalken im Sorbenturm aufgebaut. Die Kästen sind 50 mal 50 Zentimeter groß und verfügen über ein Einflugloch, durch das die Tauben aber nicht durchpassen. Dafür musste das Fensterglas ausgeschnitten werden. „Das ist alles Marke Eigenbau“, erzählt Frank Heine. Zwar gebe es industriegefertigte Nisthilfen für Turmfalken, doch die seien „sehr teuer“, würden um die 1300 Euro kosten. Heine hat einfaches Holz verwendet. Für den Aufbau hat er viel Zeit benötigt: Aufmaß machen, Material kaufen, alles zuschneiden, zusammenschrauben und dann noch vor Ort anbringen.

Turmfalken beobachten

Das Besondere an den zwei Nisthilfen im Sorbenturm: Sie sind mit einer Plexiglasscheibe innen versehen. Zieht man den Schieber hoch, kann man quasi in die Wohnstube der Turmfalken gucken. „Das ist für Schulklassen interessant“, sagt er. Und natürlich von Vorteil, wenn er alljährlich einmal die Nistkästen säubert und den Turmfalken-Nachwuchs im Frühsommer beringt. Damit die Falken dann nicht vorher die Flatter machen, kann er das Einflugloch manuell verschließen.

Die Turmfalken sollen nunmehr die Tauben auf natürliche Weise zurückdrängen. Ob das funktioniert, wird sich erst noch zeigen. Doch die Turmfalken hätten am Sorbenturm gute Lebensbedingungen. Auf den Grünflächen auf dem Burgberg und auf den Feldern Richtung Hainichen finden sie Mäuse – ihre Hauptnahrungsquelle. Frank Heine ist guter Dinge, dass die Nisthilfen von den Tieren angenommen werden. Auch Dohlen könnten darin Unterschlupf finden.

Wolfgang Beuche vom Eilenburger Burgverein, der regelmäßig Führungen über den Burgberg anbietet, freut sich über die neue Errungenschaft. „Das ist eine gute Sache, das begrüße ich“, sagt er und hofft, dass damit das Taubenproblem in den Griff bekommen wird.

Von Nico Fliegner