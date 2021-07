Eilenburg: Alpakas haben Pflegeteam als Paten

Eilenburg

Kinder der ASB-Kindertagesstätte „Eilenburger Heinzelmännchen“ haben bereits im vergangenen Jahr die Patenschaft für das Känguru Jack im Tierpark Eilenburg übernommen. Nun zog das Pflegeteam der ASB-Sozialstation nach und wird künftig die Alpakas unterstützen. Das 30. Jubiläumsjahr des ASB in Eilenburg ist dafür ein passender Anlass.

Ruhe und dickes Fell

Für alle 20 Mitarbeiterinnen des ASB-Pflegeteams war schnell klar, dass nur die beeindruckenden und liebenswürdigen Alpakas für ihre gemeinsam initiierte Patenschaft in Frage kommen. Und das nicht nur, weil alle sehr tierlieb sind. Mensch und Tier trafen sich jetzt zum Kennenlernen. „Alpakas verkörpern Ruhe und Ausgeglichenheit. Sie sind sehr ,soziale’ Tiere. Wir Pflegekräfte arbeiten auch in einem sozialen Bereich und können uns mit ihnen am besten identifizieren. Die Alpakas haben ein dickes Fell und das benötigt man bei uns meistens auch in unserer täglichen Arbeit mit den Menschen und ihren ganz individuellen Bedürfnissen“, sagt Stephanie Mädler, Leiterin der ASB-Sozialstation. Es sei gut, dass es diese schöne Idee gibt. Der Tierpark brauche finanzielle Unterstützung, um die Haltungsbedingungen der Tiere zu verbessern, Gehege zu sanieren oder neu zu bauen. „Gerade jetzt, da der Tierpark lange Zeit schließen musste und keine Einnahmen hatte, ist es wichtig, auch die Tiere zu unterstützen“, erklärt sie zur Motivation.

Eilenburg kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

ASB-Regionalverband seit 30 Jahren vor Ort

Stephanie Mädler leitet seit Oktober 2020 die ASB-Sozialstation in Eilenburg, gemeinsam mit Michelle Lorek als stellvertretende Pflegedienstleiterin. Das Team betreut rund 80 Klienten in der häuslichen Pflege in Eilenburg und Umgebung. Der ASB-Regionalverband ist bereits seit 1991 mit seinen Dienstleistungen vor Ort in Nordsachsen vertreten und feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum in Eilenburg.

Von LVZ