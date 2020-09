Eilenburg: Ampel auf der B 107 gefordert

Eilenburg

Eigentlich sind Fußgänger und Radfahrer, die von der Rödgener Straße kommen und die B 107, Zscheppliner Straße, in Richtung Stadt überqueren, gut angebunden. Es gibt auf ein paar Metern einen kombinierten Geh- und Radweg entlang der B 107 bis zur Von-Bülow-Straße, geschützt hinter Leitplanken.

Autos zu schnell

Dennoch gebe es in puncto Verkehrssicherheit an dieser Stelle Handlungsbedarf, hat Birgit Rabe beobachtet. Die Wedelwitzerin, die für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt, hält eine Bedarfsampel oder einen Zebrastreifen für notwendig. „Ich habe eine ältere Frau beobachtet, die über die Straße wollte. Auch Kinder und Radfahrer stehen dort regelmäßig. Eine Bedarfsampel wäre auf jeden Fall zu prüfen“, so Rabe, zumal die Autos in diesem Bereich sich oftmals nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten und viel schneller unterwegs sind.

Anzeige

OBM greift Vorschlag auf

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) will den Vorschlag nunmehr aufgreifen, wenngleich es sich um eine Bundesstraße handelt und die Stadtverwaltung für die Umsetzung einer Ampel oder eines Zebrastreifens nicht zuständig ist.

Weitere LVZ+ Artikel

Der Radweg in der Zscheppliner Landstraße endet übrigens abrupt. Wer mit dem Fahrrad weiter Richtung Frankenbrunnen fahren will, ist direkt auf der Straße unterwegs.

Von nf