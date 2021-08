Eilenburg: Andrang beim Impfen am Tierpark

Eilenburg

Großer Andrang vor einem kleinen Zelt – das konnte man am Samstag auf dem Parkplatz zwischen Tierpark und Bootshaus in Eilenburg beobachten. Dort hatte ein mobiles Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes aufgeschlagen. Wer wollte, konnte sich ohne vorherige Terminvereinbarung die erste Corona-Schutzimpfung holen.

Testen zu aufwendig

Vor dem Zelt wartete auch Cornelia Müller, die mit ihrer Tochter und dem Enkelkind gekommen war. „Ich bin schon lange geimpft, meine Tochter aber noch nicht. Sie wollte erst noch warten. Doch jetzt lässt sie sich endlich impfen. Mit dem ganzen Geteste – das ist ihr zu aufwendig“, erzählt Cornelia Müller, während sich ihre Tochter den Piks abholt. Enkel Ansgar ist derweil noch zu jung dafür.

„Wir sind überrascht, wie gut das heute angenommen wird“, sagt Impfarzt Christian Köber, der an diesem Tag die Corona-Schutzimpfung mit dem Stoff von Biontech verabreicht. Das Alter der Impfwilligen sei durchmischt. Von jung bis alt sind die Leute gekommen.

Weiterer Impftermin in Eilenburg

Insgesamt hat das mobile Impfteam in Nordsachsen am Samstag 66 Impfungen durchgeführt. Unklar ist, so die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen auf Nachfrage, ob diese Zahl ausschließlich für den Termin am Tierpark gilt. Am Mittwoch ist das Impfteam ab 13 Uhr bei der Eilenburger Tafel in der Dr.-Belian-Straße.

Von Nico Fliegner