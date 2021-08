Eilenburg: Auf dieser Straße sind 70 Prozent der Autos zu schnell

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg hat erneut die Geschwindigkeit von Fahrzeugen in sechs verschiedenen Straßen untersucht. Die Ergebnisse für das zweite Quartal liegen nunmehr vor. Demnach sind die meisten Übertretungen in der Uferstraße in Eilenburg Ost festgestellt worden. Auf der Straße an der Rückseite der Sebastian-Kneipp-Grundschule – eine 30er-Zone – waren zwischen dem 3. und 17. Mai 10 288 Fahrzeuge unterwegs. 70 Prozent davon, also 7201 Fahrzeuge, waren schneller als die erlaubten 30 km/h, geht aus den Erhebungen des Statistikgerätes hervor, das in diesem Zeitraum in der Uferstraße stand.

Was ist das Statistikgerät?

Bei dem Gerät handelt es sich um einen grauen, nahezu unscheinbaren Kasten, der lediglich die Fahrzeuge zählt und deren Geschwindigkeit erfasst. Es ist kein Blitzer im eigentlichen Sinn, insofern wurden auch keine Kennzeichen erfasst und die Schnell-Fahrer müssen mit keinen Konsequenzen rechnen. Aktuell steht das Statistikgerät in der Ernst-Mey-Straße.

So sieht es in anderen Straßen aus

Des Weiteren wurde in der Lilienstraße gemessen – und zwar vom 12. April bis 3. Mai. Von den dort 10 845 erfassten Fahrzeugen waren 3470 zu schnell (32 Prozent). In der Hartmannstraße, eine der am meisten frequentierten im Stadtgebiet, waren 33 052 von insgesamt 118 044 Autos schneller als erlaubt. Das sind 28 Prozent der Fahrzeuge. Kontrolliert wurde hier zwischen 31. Mai und 5. Juli.

In der Sprottaer Landstraße fanden die Messungen vom 29. März bis 12. April statt – nicht zum ersten Mal. Die Straße wird regelmäßig überprüft, weil es hier auch immer wieder Anwohnerbeschwerden gibt. Dort zählte das Statistikgerät 32 262 Fahrzeuge, von denen wiederum 5584 (17 Prozent) zu schnell waren. In der Torgauer Landstraße in Höhe der Kita Löwenzahn hat die Stadtverwaltung vom 3. bis 17. Mai das Statistikgerät im Einsatz gehabt. Ergebnis: Von den 50 968 erfassten Fahrzeugen waren 14 Prozent (7135) zu schnell.

Ein Positiv-Beispiel

Es gibt aber auch Positives zu vermelden: Am meisten haben sich die Autofahrer in der Sydowstraße (K&S-Seniorenresidenz) an die Verkehrsregeln gehalten. Bei der Messung vom 12. April bis 3. Mai war nur ein Prozent der insgesamt 996 erfassten Fahrzeuge zu schnell.

Nach Angaben der Stadtverwaltung registriert das Statistikgerät das Überschreiten der Geschwindigkeit bereits ab einem km/h. Was passiert aber jetzt in den Straßen, wo es viele Verkehrssünder gibt? Die Stadtverwaltung hat diese neuralgischen Punkte besonders im Fokus und will dann verstärkt in den Straßen blitzen beziehungsweise die problematischen Stellen zu gegebener Zeit erneut überprüfen, um sich ein allumfassendes Bild zu machen.

