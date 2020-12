Eilenburg: Aus Äpfeln und Birnen von der Streuobstwiese werden Essig und Schnaps

Eilenburg

Es heißt, Äpfel kann man nicht mit Birnen vergleichen – Gemeinsamkeiten gibt es aber dennoch! Der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen stellt aus dem Obst regionale Produkte her. Genutzt wird dabei die Vielfalt an Streuobstwiesen in der Region. So wird nicht nur den Menschen, sondern auch der Natur eine Freude gemacht.

Selbstgemachter Apfelessig

Im Oktober erntete der Landschaftspflegeverband (LPV) auf der Streuobstwiese in Hainichen fleißig Äpfel. Die Wiese gehört der Stadt Eilenburg, betreut wird sie jedoch vom LPV. „So werden die Äpfel wenigstens genutzt, ansonsten würden sie verfaulen“, erklärt Veronika Leißner vom Landschaftspflegeverband. Die Lagerung erfolgte anschließend im Keller des LPV Nordwestsachsen in der Rollenstraße in Eilenburg. Obstkisten, gefüllt mit Äpfeln, stapeln sich in dem kühlen, dunklen Kellerraum. Die Bedingungen sind ideal für Äpfel. „Das ist der Brettacher, und hier drüben ist der Kaiser Wilhelm“, erklärt Veronika Leißner und zeigt einige der vielen Obstkisten. Gemeint sind die Apfelsorten.

Anzeige

Apfelessig kann einfach selbst hergestellt werden – und schmeckt köstlich! Quelle: Wolfgang Sens

Etwa vier bis sechs Wochen später wurde aus dem Obst Saft, Essig und zuckerfreier Brotaufstrich. Hergestellt haben ihn die Schüler von zwei Eilenburger Grundschulen mit Hilfe einer mobilen Handpresse.

Vor dem „Lockdown Light“ waren LPV-Mitarbeiter bereits in Schulen unterwegs, um in einer Unterrichtsstunde die Verarbeitung und Nutzung von Äpfeln vorzustellen. Auch im nächsten Jahr soll das Projekt weiterlaufen. „Viele kennen nur Apfelsaft und wissen gar nicht, was man noch aus Äpfeln machen kann“, erzählt Veronika Leißner. Besonders Apfelessig sei eine einfache und originelle Variante. Anhand der Apfelprodukte werden den Schülern praktische Beispiele aufgezeigt, wie man die Natur nachhaltig nutzen kann. „Wir wollen alte Streuobstwiesen erhalten, um auch den Genpool an Sorten zu schützen“, erklärt Veronika Leißner. „Die Nachfrage nach alten Obstsorten ist stark gestiegen.“

In Zukunft sei auch ein Workshop zum Thema „Wie züchte ich meinen Lieblingsbaum?“ geplant. Die Apfelprodukte werden an Gemeinden, Kindergärten und für öffentliche Zwecke gespendet.

Birnenschnaps aus Kupsal

Eine weitere Überraschung: Dieses Jahr gibt es erstmals selbst gebrannten Birnenschnaps aus der Region. Anfang Oktober erntete eine kleine Gruppe Eilenburger 540 Kilo Birnen auf einer Wiese nahe Kupsal. Der Aufruf kam vom Tourismus- und Gewerbeverein Eilenburg (#TGVeb). Die „Gute Luise“, wie man die Birnensorte bezeichnet, hat in der Region schon reichlich Tradition. Anschließend wurden die Birnen in eine Brennerei nach Brandenburg gebracht. 75 Liter des „Heinzeltropfens“ sind daraus entstanden. In der vergangenen Woche wurden die Flaschen mit Etiketten beklebt. Diese wurden von Stefan Henschel aus Eilenburg selbst gestaltet und gedruckt.

Der „Heinzeltropfen“ wurde mit einem selbst gestalteten Etikett von Stefan Henschel versehen. Quelle: Wolfgang Sens

Eigentlich hätte der Birnenschnaps auf dem Weihnachtsmarkt verkauft werden sollen. Nun kann man ihn ab sofort im Tabakshop in der Leipziger Straße, bei Foto Express auf dem Dr.-Külz-Ring sowie bei Henschel Druck & Werbung in der Bergstraße ergattern.

Schwibbögen für den guten Zweck

Die ursprüngliche Idee war, aus dem Erlös des Getränks Schwibbögen für das Lesecafé im Roten Hirsch zu kaufen. Diese sollen die Fenster des Gebäudes, in dem sich auch das Museum befindet, von außen betrachtet zum Leuchten bringen. „Die Idee ist von Frau Rabe“, erzählt Sven Lehmann. Am Freitag wurden zwei erzgebirgische Schwibbögen aus Schönheide an Museumsleiter Andreas Flegel überreicht. Und das, obwohl der Birnenschnaps noch gar nicht verkauft wurde. „ Sven Lehmann und wir vom Tourismus- und Gewerbeverein haben die Schwibbögen gespendet“, erzählt Holger Millemann, der Vorsitzende des Tourismus- und Gewerbeverein. Seit Freitag leuchten die Bögen nun von 15 bis 22 Uhr in den Fenstern des Roten Hirschs – und bringen so ein bisschen Licht in die dunkle Adventszeit. Ziel sei es auch, weitere Sponsoren für die anderen, freien Fensterbänke zu gewinnen. Wer einen weiteren Schwibbogen spenden möchte, ist herzlich eingeladen, Holger Millemann zu kontaktieren.

Die gesponserten Schwibbögen auf der Fensterbank des roten Hirschs. Quelle: Wolfgang Sens

Von Yvonne Schmidt